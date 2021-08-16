ГАЛЕРЕЯ | Встречайте новых королев красоты! В Эстонии выбрали самую красивую бабушку и первую красавицу 45+

Глядя на каждую из восьми участниц конкурса Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2021, очень сложно поверить, что у некоторых из них есть внуки! Стройные, статные, они плавно выступают в вечерних платьях, а еще поют, танцуют и показывают другие свои таланты.

Состязание на титул лучшая бабушка и красавица старше 45 лет проходило по всем стандартам конкурсов красоты: вопросы от членов жюри, дефиле в одежде от дизайнера Дениса Мистюрина, конкурс талантов и выход в вечерних платьях от шоу-рума Kliedibutiik. Выхода в бикини для этого конкурса не предусмотрено. Также соблюдены меры предосторожности, рекомендованные правительством, - не более 50 гостей на мероприятии.

В жюри — 12 не менее состоявшихся представителей различных сфер деятельности в Эстонии.

В финале коронуют победительниц Светлана Гитерманн, которая в январе 2020 года завоевала титул Grandma Universe 2020 и Милла Карпикова — обладательница титула Mrs.Europe 2019.

Итак, жюри выставляет оценки и ведущие Эдгар Гергель и Ангелина Миссуро объявляют победителей. Титул первой красавицы 45+ — Classic Universe Estonia 2021 — получает Ольга Нигровская.

В творческом конкурсе победила Наталья Шилова. Приз зрительских симпатий достался Наталье Фишер.

А самой красивой бабушкой Эстонии — Grandma Universe Estonia 2021 — стала Наталья Фишер.

Одним из приятных событий в ходе конкурса было предложение руки и сердца одной из участниц — Марине Донецкой, на которое она ответила “Да!”

Итоги конкурса:



Classic Universe Estonia 2021

Classic Universe Estonia 2021 I — Jelena Petriläinen

Classic Universe Estonia 2021 II — Ljubov Jermošina

Classic Universe Estonia 2021 III — Inna Zubkova

Grandma Universe Estonia 2021

Grandma Universe Estonia 2021 I — Natalia Shilova

Grandma Universe Estonia 2021 II / Classic/Grandma Universe Estonia 2021 Model — Marina Pertseva

Grandma Universe Estonia 2021 III — Marina Donetskaja

Смотрите, как проходил конкурс Grandma Universe/ Classic Universe Estonia 2021:

Спонсоры конкурса:

Клуб Prive

Ресторан Тройка

Дизайнер Денис Мистюрин

Стилист Ирина Соколова

Шоу-рум Kleidibutiik

Бутик украшений и цветов katreenhandmade