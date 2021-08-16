ГАЛЕРЕЯ | Встречайте новых королев красоты! В Эстонии выбрали самую красивую бабушку и первую красавицу 45+(1)
Глядя на каждую из восьми участниц конкурса Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2021, очень сложно поверить, что у некоторых из них есть внуки! Стройные, статные, они плавно выступают в вечерних платьях, а еще поют, танцуют и показывают другие свои таланты.
Состязание на титул лучшая бабушка и красавица старше 45 лет проходило по всем стандартам конкурсов красоты: вопросы от членов жюри, дефиле в одежде от дизайнера Дениса Мистюрина, конкурс талантов и выход в вечерних платьях от шоу-рума Kliedibutiik. Выхода в бикини для этого конкурса не предусмотрено. Также соблюдены меры предосторожности, рекомендованные правительством, - не более 50 гостей на мероприятии.
В жюри — 12 не менее состоявшихся представителей различных сфер деятельности в Эстонии.
В финале коронуют победительниц Светлана Гитерманн, которая в январе 2020 года завоевала титул Grandma Universe 2020 и Милла Карпикова — обладательница титула Mrs.Europe 2019.
Итак, жюри выставляет оценки и ведущие Эдгар Гергель и Ангелина Миссуро объявляют победителей. Титул первой красавицы 45+ — Classic Universe Estonia 2021 — получает Ольга Нигровская.
В творческом конкурсе победила Наталья Шилова. Приз зрительских симпатий достался Наталье Фишер.
А самой красивой бабушкой Эстонии — Grandma Universe Estonia 2021 — стала Наталья Фишер.
Одним из приятных событий в ходе конкурса было предложение руки и сердца одной из участниц — Марине Донецкой, на которое она ответила “Да!”
Итоги конкурса:
Classic Universe Estonia 2021
Classic Universe Estonia 2021 I — Jelena Petriläinen
Classic Universe Estonia 2021 II — Ljubov Jermošina
Classic Universe Estonia 2021 III — Inna Zubkova
Grandma Universe Estonia 2021
Grandma Universe Estonia 2021 I — Natalia Shilova
Grandma Universe Estonia 2021 II / Classic/Grandma Universe Estonia 2021 Model — Marina Pertseva
Grandma Universe Estonia 2021 III — Marina Donetskaja
Смотрите, как проходил конкурс Grandma Universe/ Classic Universe Estonia 2021:
Спонсоры конкурса:
Клуб Prive
Ресторан Тройка
Дизайнер Денис Мистюрин
Стилист Ирина Соколова
Шоу-рум Kleidibutiik
Бутик украшений и цветов katreenhandmade