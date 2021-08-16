Разбитые мечты и страх перед будущим. Афганка в Кабуле: "Они могут играть с моей жизнью, как хотят"

“Рано утром в воскресенье я шла на занятия в университет, когда из женского общежития выбежала группа женщин. Я спросила, что случилось, и одна из них сказала, что полиция их эвакуирует, потому что талибы прибыли в Кабул, и они будут избивать женщин, на которых нет паранджи.

Мы все хотели вернуться домой, но не могли воспользоваться общественным транспортом. Водители не пускали нас в свои машины, потому что не хотели брать на себя ответственность за перевозку женщин. Еще хуже было женщинам из общежития, которые приехали из-за пределов Кабула — они были напуганы и не понимали, куда им идти.

Между тем, стоявшие вокруг мужчины явно развлекались, глядя на девушек и женщин, и смеялись над нашим ужасом. “Иди и надень свою чадру [паранджу]”, — крикнул один из них. “Это ваши последние дни на улице”, — сказал другой. “Однажды я женюсь на четверых из вас”, — сказал третий.

Когда государственные учреждения закрылись, моя сестра пробежала много миль по городу, чтобы добраться домой. “Я выключила компьютер, который помогал мне служить моему народу и сообществу в течение четырех лет, с большой болью”, — сказала она. “Я вышла из-за стола со слезами на глазах и попрощалась с коллегами. Я знала, что это последний день моей работы”.