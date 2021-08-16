ФОТО | "Беру вещи у знакомых": как одевается Грета Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которой в этом году исполнилось 18 лет, стала героиней первого скандинавского выпуска Vogue, издаваемого на английском языке. Об этом стало известно из ее соцсетей, где она выложила обложку нового журнала — на ней Грета Тунберг изображена в плаще-тренче, макси-платье, под деревом и с конем.

В подписи к фотографии в соцсетях эко-активистка написала: “Индустрия моды создает огромные климатические и экологические проблемы, не говоря уже о том, что она использует труд огромного количества работников, которые подвергаются эксплуатации по всему миру, чтобы многие радовались вещам, относящимся к “быстрой моде”, которые воспринимают как одноразовые”.

Критикуя “быструю моду“ — то есть компании сегмента масс-маркета, продающие недорогие вещи, которые служат недолго, — Грета Тунберг добавила, что участники индустрии только “делают вид”, что относятся к экологии более ответственно, проводя дорогостоящие рекламные кампании о своей заботе об экологии. Однако, мы ее мнению, это не более чем промывание мозгов. “Невозможно массово производить вещи и потреблять “ответственно” в существующем мире. Это одна из многих причин, по которым нам нужны системные изменения”, — заключила активистка.

В интервью Vogue Scandinavia Грета Тунберг рассказала, что не покупает одежду уже три года.

Последний раз, когда я покупала что-то новое, был три года назад, и это было в сэконд-хэнде. Я просто беру вещи у знакомых Грета Тунберг в интервью Vogue

Автор интервью отметила что на встречу Тунберг приехала в видавшей виды полосатой рубашке и растянутых леггинсах с леопардовым принтом, которые “показывают свой возраст”. В одном месте они были грубо заштопаны самой Гретой.