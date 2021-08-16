12 продуктов, полезных при лечении рака

Оливковое масло. Жирные кислоты омега-3 — то, без чего никак не обойтись.

Авокадо. Фрукт тоже содержит «правильные» жиры и при этом исключительно энергически ценен.

Орехи. Подойдут и для небольших перекусов сами по себе, и в качестве добавки к основным блюдам.

Морская рыба. Если есть возможность приобрести свежую, а не замороженную, это особенно хорошо.

Куриное мясо. Лучший источник белка — куриная грудка, только не жареная.

Брокколи. Две порции зеленых овощей в день — оптимально. Подойдет также шпинат.

Творог. Источник кальция, восполнять который при химиотерапии и других видах лечения рака принципиально важно.

Цельнозерновой хлеб. Откажитесь от белого хлеба и свежей выпечки в пользу этого варианта.

Макароны из твердых сортов муки. Полезны и питательны!

Отварной картофель. И вкусно, и сытно, и на самом деле полезно.

Яичный белок. Желток переваривается хуже, но если он не вызывает отрыжки и хорошо переваривается, то куриные яйца можно употреблять без ограничений.

Темные ягоды. Давно доказан противовоспалительный эффект черники, ежевики и голубики.