Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа 2021 года

Овен. У Овнов ожидается непростая неделя, причем трудности могут начаться еще до перемены движения Урана. Помимо прочего, это ещё и очень динамичная неделя. События могут сменять друг друга словно в калейдоскопе. Астрологи советуют Овнам быть всегда начеку и не терять веру в лучшее. В любовной сфере стоит опасаться служебных романов. Отношения на работе помешают бизнесу и делам.

Телец. Тельцам стоит помнить о том, что в разное время суток у них будет разная продуктивность. На этой неделе все указывает на то, что Тельцы смогут стать активнее в первой половине дня. Это значит, что нужно перевести будильник на некоторое время назад. В финансовой и в любовной сферах эксперты советуют людям данного pнака занять выжидательную позицию. Не нужно рисковать и делать то, о чем можно пожалеть в будущем. Осторожность - залог успеха, как и наблюдательность.

Близнецы. В любовных делах близнецы будут на высоте, поэтому единственным советом станет банальная фраза «надо быть собой». В ней заключен очень важный смысл: не нужно изменять своим принципам, особенно перед лицом проблем. В конце недели Уран может наказать за это Близнецов проблемами и срывами планов. Также в конце недели Близнецов могут ожидать неожиданные расходы. Свободное время лучше проводить рядом с близкими людьми и родственниками.

Рак. Ракам в первую очередь необходимо заняться своим здоровьем. Звезды на их стороне, и они помогут им в решении проблем. Удача ждет тех Раков, которые решатся на изменение образа жизни в целом, захотят обрести легкость и стать свободными от вредных привычек. Это очень благоприятное время для совершения покупок, обмена валюты, поисков любви, но все это второстепенно. Главное - укрепление здоровья. Для этого можно выехать на природу.