Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа 2021 года
Овен. У Овнов ожидается непростая неделя, причем трудности могут начаться еще до перемены движения Урана. Помимо прочего, это ещё и очень динамичная неделя. События могут сменять друг друга словно в калейдоскопе. Астрологи советуют Овнам быть всегда начеку и не терять веру в лучшее. В любовной сфере стоит опасаться служебных романов. Отношения на работе помешают бизнесу и делам.
Телец. Тельцам стоит помнить о том, что в разное время суток у них будет разная продуктивность. На этой неделе все указывает на то, что Тельцы смогут стать активнее в первой половине дня. Это значит, что нужно перевести будильник на некоторое время назад. В финансовой и в любовной сферах эксперты советуют людям данного pнака занять выжидательную позицию. Не нужно рисковать и делать то, о чем можно пожалеть в будущем. Осторожность - залог успеха, как и наблюдательность.
Близнецы. В любовных делах близнецы будут на высоте, поэтому единственным советом станет банальная фраза «надо быть собой». В ней заключен очень важный смысл: не нужно изменять своим принципам, особенно перед лицом проблем. В конце недели Уран может наказать за это Близнецов проблемами и срывами планов. Также в конце недели Близнецов могут ожидать неожиданные расходы. Свободное время лучше проводить рядом с близкими людьми и родственниками.
Рак. Ракам в первую очередь необходимо заняться своим здоровьем. Звезды на их стороне, и они помогут им в решении проблем. Удача ждет тех Раков, которые решатся на изменение образа жизни в целом, захотят обрести легкость и стать свободными от вредных привычек. Это очень благоприятное время для совершения покупок, обмена валюты, поисков любви, но все это второстепенно. Главное - укрепление здоровья. Для этого можно выехать на природу.
Лев. У Львов довольно сложной будут первая половина каждого дня этой недели. Уделяцте внимание правильной организации утра, чтобы зарядиться позитивом и удачей на весь день. Особенно важно это будет 19 августа - в день соединения Меркурия и Марса. В целом на неделе стоит опасаться слухов, сплетен, а также людей, которые могут их распространять. Ни в коем случае нельзя никому рассказывать о своих планах и амбициях. Многие люди покажут свое истинное лицо. Неосмотрительность в общении станет для Львов главным камнем преткновения.
Дева. У Дев на этой неделе обострится шестое чувство, поэтому важно сделать его еще более мощным. Стоит прислушиваться к внутреннему голосу, потому что он не раз спасет Дев от фиаско. В целом Дев ожидает время, в которое действиям стоит присвоить некую рациональность. Не нужно делать то, что сейчас не имеет никакого значения и надобности. Согласно прогнозам, такое поведение Дев может лишить их удачи и привести к неурядицам в любой из жизненных сфер.
Весы. У Весов главной сферой станут финансы и работа. Именно здесь они смогут проявить себя наилучшим образом, воспользовавшись своими самыми важными врожденными и приобретенными талантами. Астрологи настоятельно советуют избавляться от барьеров сознания, которые мешают разбогатеть. Источник удачи - это сознание Весов. Советы малознакомых людей лучше обходить стороной. Также нужно остерегаться авантюр и рисков. В любви самым большим врагом счастья станут самодовольство, чрезмерно высокая самооценка и эгоизм.
Скорпион. Настало время Скорпионам изменить свою жизнь, но сделать это нужно сначала внутри своего сознания. В общении с окружающими людьми Скорпионам стоит избегать импульсивности, особенно 19 августа, когда Меркурий и Марс сольются в негативом и опасном аспекте. Астрологи советуют не переходить дорогу опасным людям и в целом быть спокойнее, ведь сила действия всегда равна силе противодействия. Скорпионам могут дать отпор, которого они не ожидают.
Стрелец. У Стрельцов начинается идеальное время для творческой деятельности, обучения, интеллектуальной работы. В реалиях этой недели им обязательно понадобится хорошая память. В любовной сфере стоит почаще думать о близком человеке, а не о себе самих. Всем, кто ищет вторую половинку, нужно быть добрее и отзывчивее. В финансовых делах Стрельцы могут столкнуться с мощной оппозицией, так что лучше пока не выходить за рамки привычного.
Козерог. Звезды и планеты смогут повысить энергетические вибрации Козерогов. Это приведет к тому, что люди данного знака станут гораздо более удачливыми, счастливыми, эффективными в делах и в работе. Это будет время освобождения от плохих привычек и неприятных воспоминаний. Всё лишнее нужно сбросить. Это поможет Козерогам двигаться по жизни налегке, без отрицательных эмоций и сожалений. В конце недели Уран может породить в сознании представителей данного Знака некоторые внутренние противоречия и страхи.
Водолей. Водолеям стоит сфокусироваться на деньгах и работе. Разбогатеть нам всем чаще всего мешают негативные установки, но на этой неделе звезды помогут Водолеям избавится от них. Астрологи советуют не тратить деньги не безделушки, быть учтивыми с окружающими, а также тщательнее планировать дела. Одинокие Водолеи смогут с 16 по 22 августа найти человека, который сделает их счастливыми. В любви самым лучшим помощником станет интуиция. Внутренний голос вряд ли обманет Водолеев, ведь звезды сейчас на их стороне.
Рыбы. Рыбам в работе и в бизнесе можно смело переходить к разработке принципиально новых идей. Вполне возможно, что звезды помогут им стать продуктивнее в этом плане. Чтобы быть привлекательнее для окружающих людей, Рыбам стоит избавляться от обид и негатива. Прощать стоит не только окружающих, но и себя самих. Если в прошлом у Рыб были какие-то неурядицы, пришло время забыть о них. Доброта и чистота разума повысят харизму этих людей.