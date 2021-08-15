Красота и здоровье
15.08.2021, 17:55

Кодирование, БАДы и терапия: какие методы лечения алкоголизма действительно эффективны?

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Lelde Lūse
Fotolavastus
Fotolavastus
Foto: Anni Õnneleid
История из жизни: муж увлекся алкоголем, настолько, что превратился в совершенно другого человека. Жена не могла больше этого выдержать и отправила его кодироваться — из-за выпивки он стал вымещать агрессию не только на ней, но и на детях. Вы наверняка знаете продолжение истории. Муж закодировался, и на какой-то момент все стало хорошо, но ненадолго — он снова начал пить и заставлять свою семью страдать. В этой статье rus.delfi.lv вместе с наркологом Илзе Максимой, специалистом центра здоровья Vivendi, рассказывает об эффективности методов лечения алкогольной зависимости, которые призваны помочь навсегда отказаться от бутылки.

Какой метод поможет?

Для начала следует понять, что одних методов недостаточно. Во-первых, необходимо, чтобы человек был мотивирован справиться с проблемой. Во-вторых, многое зависит от понимания человека, его когнитивных способностей и образованности. По словам нарколога, спиться могут все — даже очень интеллектуальные и образованные люди, но у них больше шансов включить свое критическое мышление и понять, что с ними происходит. Чем раньше (к примеру, в 13-14-летнем возрасте) начинают употреблять алкоголь, тем хуже все может закончиться. И все же Илзе Максима считает, что шанс есть у каждого.

Стационарная терапия. “Если человек алкозависимый, после прекращения употребления алкоголя начинается период, который называется абстинентным состоянием. Это период, когда ему становится физически и психически плохо. Зачастую необходимы медикаменты, амбулаторная или стационарная детоксикация, чтобы можно было избавиться от этого состояния. Чем острее это состояние, тем больше физических проявлений — повышенное давление, головные боли, гастроэнтерологические нарушения, очень много неврологических нарушений — руки трясутся, все тело трясется, судороги во всем теле — вплоть до развернутых судорожных припадков, также психические нарушения — тревожность, беспокойство, чувство вины. Человек морально очень страдает, иногда даже наблюдаются галлюцинации, он чувствует себя в опасности. Это состояние требует вмешательства, и часто предлагается стационарная терапия. В этот момент человека посещают очень правильные мысли о том, что он больше никогда не будет пить, и все с ним будет в порядке, потому что было очень плохо. Человек думает, что сможет все проконтролировать. И здесь возникает необходимость медикаментозной или немедикаментозной стабилизирующей терапии, чтобы человек смог прожить без алкоголя всю жизнь”.

Фармакологическая терапия. “Медикаменты снижают тягу и воздействуют именно на опиоидные рецепторы в мозге”, — объясняет нарколог и говорит, что эти препараты не исключают употребления алкоголя.

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