Кодирование, БАДы и терапия: какие методы лечения алкоголизма действительно эффективны?

Какой метод поможет?

Для начала следует понять, что одних методов недостаточно. Во-первых, необходимо, чтобы человек был мотивирован справиться с проблемой. Во-вторых, многое зависит от понимания человека, его когнитивных способностей и образованности. По словам нарколога, спиться могут все — даже очень интеллектуальные и образованные люди, но у них больше шансов включить свое критическое мышление и понять, что с ними происходит. Чем раньше (к примеру, в 13-14-летнем возрасте) начинают употреблять алкоголь, тем хуже все может закончиться. И все же Илзе Максима считает, что шанс есть у каждого.

Стационарная терапия. “Если человек алкозависимый, после прекращения употребления алкоголя начинается период, который называется абстинентным состоянием. Это период, когда ему становится физически и психически плохо. Зачастую необходимы медикаменты, амбулаторная или стационарная детоксикация, чтобы можно было избавиться от этого состояния. Чем острее это состояние, тем больше физических проявлений — повышенное давление, головные боли, гастроэнтерологические нарушения, очень много неврологических нарушений — руки трясутся, все тело трясется, судороги во всем теле — вплоть до развернутых судорожных припадков, также психические нарушения — тревожность, беспокойство, чувство вины. Человек морально очень страдает, иногда даже наблюдаются галлюцинации, он чувствует себя в опасности. Это состояние требует вмешательства, и часто предлагается стационарная терапия. В этот момент человека посещают очень правильные мысли о том, что он больше никогда не будет пить, и все с ним будет в порядке, потому что было очень плохо. Человек думает, что сможет все проконтролировать. И здесь возникает необходимость медикаментозной или немедикаментозной стабилизирующей терапии, чтобы человек смог прожить без алкоголя всю жизнь”.

Фармакологическая терапия. “Медикаменты снижают тягу и воздействуют именно на опиоидные рецепторы в мозге”, — объясняет нарколог и говорит, что эти препараты не исключают употребления алкоголя.