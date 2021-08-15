15.08.2021, 14:05
7 дел, которые нужно завершить до начала сентября(1)
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Наверстать упущенное за лето все еще возможно: осталась пара недель для выполнения дел, которые помогут прилечь удачу и счастье. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не медлить и уже сейчас создать себе радужное настроение на всю осень.
- Обзавестись полезной привычкой. В конце лета стоит завести хотя бы одну новую привычку, которая поможет развиваться и становиться счастливее. Это могут быть более ранние пробуждения, физические упражнения, занятия йогой. Обещания должны стать реальностью: пора перестать откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня.
- Запастись целебными травами. Конец лета - отличное время для сбора целебных растений, которые будут весьма кстати в сезон простуд. Тонизирующие, успокаивающие и лечебные сборы выручат не раз до нового летнего сезона.
- Вырастить цветок. В зимний период не хватает ярких красок, а значит, нужно позаботиться о том, чтобы и в лютые морозы в доме было тепло и уютно. Выбрать можно любое растение, и если подойти к этому с умом, то удастся вырастить цветы, которые принесут счастье.
- Познакомиться с городом. Конец лета - прекрасная пора, когда жара уже спадает, позволяя прогуливаться по вечерним улочкам и наслаждаться красивыми видами. До начала осени стоит посмотреть на свой город новыми глазами: найти интересные места, посетить выставки и открыть для себя новое кафе, в которое будет приятно возвратиться с близким человеком.
- Прочитать книгу. Пара недель — приличный срок, за который можно прочесть книгу, которая давно пылится на полке в ожидании своего звездного часа. Страницы любимого романа или новое, еще незнакомое издание подарят незабываемые впечатления.
- Отправиться в поход. Нет ничего лучше, чем отдых в компании близких друзей, и поход на природу в конце лета - отличная идея для тех, кому нужно восстановить энергию и силы. Летние ночи еще не столь прохладны, поэтому можно смело отправляться на пикник или в ночной поход, чтобы в полной мере насладиться всеми красками природы и вдохнуть глоток свежего воздуха.
- Покататься. Лето - это целая жизнь, когда нужно успеть запастись позитивными эмоции, которые будут греть всю зиму. В августе можно позволить себе вернуться в детство: прокатиться на каруселях, взять напрокат самокат, освоить езду на картинге. Яркие впечатления будут согревать и давать стимул к развитию.