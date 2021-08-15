“Раньше я думала, что только нерадивые и ленивые родители подсовывают малышу планшет с мультиками”. Депутат Рийгикогу поделилась опытом “отдыха” с маленьким ребенком

“Отдых с ребенком? Нет, не слышала! — пишет Мария.

Давным-давно, 20 лет назад, когда я сама была молода и невзыскательна, я жила с маленьким ребенком на даче. Помню свежий воздух, сосны и зубодробительную скукоту. Главным развлечением было чтение сельскохозяйственных журналов советских времен, которые никто не решался сжечь в печке. Ребенку было нормально.

Теперь я решила, что будет все иначе, и отпуск надо организовать поинтересней. Итальянские каникулы на озере Гарда мы решили отложить до лучших времен, а для разнообразия съездить сначала не очень далеко и не очень близко. Выбор пал на литовскую Палангу. Из этой поездки я вынесла 5 главных выводов, которые касаются отдыха с полуторагодовалым ребенком.

Во-первых, мультики, скачанные на планшет, выручают в дороге и ресторане, когда нужно чем-то отвлечь ребенка. Раньше я думала, что только нерадивые и ленивые родители подсовывают малышу планшет с мультиками вместо того, чтобы играть и разговаривать с ним. Оказывается, такие родители просто думают еще и об окружающих, чтобы их ребенок не слишком мешал другим людям возможной беготней, плачем и криками.

Во-вторых, готовая детская еда в упаковках, взятая из дома, очень облегчает жизнь в путешествии и отпуске. Дополнительно можно предлагать малышу и другие местные продукты, но не делать ставку только на них. Нас лично выручали еще и бублики, которые гарантировали хорошее настроение и тишину минут на десять.

В-третьих, помимо коляски нужно брать с собой слинг или эргорюкзак. Не всегда маленький ребенок хочет сидеть в коляске, а нести его на руках в течение долгого времени тоже не самая лучшая идея. Нас очень сильно выручил эргорюкзачок, когда хлынул ливень, а мы были в километре от гостиницы. Мы пересадили его из коляски рюкзак и накрыли сверху кофтой. Благодаря этому ребенок не замерз, пока мы добирались до номера.