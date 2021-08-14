Как остановить детскую истерику, задав всего один вопрос?

Я не психолог и не эксперт по детским истерикам, я обычная мама пятилетней дочери. Тем не менее мне кажется, я нашла “формулу”, которой и хочу поделиться, — как можно быстро поменять направление мыслей ребенка, который вот-вот начнет скандал из-за какой-то мелочи.

Сначала немного нашей личной истории. Моя дочь пошла в детский сад и очень нервничала из-за этого. Она говорила, что никогда не сможет привыкнуть к садику. Дома тоже все пошло наперекосяк: Алиса все чаще злилась и закатывала истерику буквально по любому поводу, по каждой мелочи. В саду нам посоветовали пойти к детскому психологу в надежде, что это как-то нормализует ситуацию.

Психолог действительно дала нам много полезных советов, но один был просто фантастический, к тому же и очень простой. О нем я и хочу рассказать.

Психолог объяснила мне, что нужно дать детям понять - мы уважаем то, что они чувствуют. Итак, во время кризиса, какова бы ни была его причина, надо помочь ребенку (это работает с детьми старше пяти лет) подумать и понять, что с ним происходит. Когда мы признаем их чувства и в то же время даем им самим участвовать в решении проблемы, мы можем тем самым остановить истерику.

Итак, ситуация: ребенок готов начать скандал. Повод не имеет значения - у куклы отвалилась рука, пришло время ложиться спать, домашнее задание не получается или просто не хочется делать то, о чем вы просите.

Мы смотрим ребенку в глаза и спокойным голосом задаем один вопрос: «Это большая проблема, средняя проблема или маленькая проблема?»

Когда моя дочь начинала думать о том, что с ней происходит, это действовало на нее просто волшебным образом, по крайней мере здесь, дома. Я задаю этот вопрос, она отвечает, и мы находим способ решить проблему, причем дочка сама предлагает, где искать решение.

Маленькая проблема обычно самая быстрая и простая. Некоторые проблемы она считает “средними”. Скорее всего мы их решим, но не в ту же секунду - это помогает понять, что есть вещи, которые требуют времени. Если проблема серьезная - а то, что ваш ребенок считает важным, совершенно точно нельзя игнорировать, пусть вам это и кажется полной глупостью, - такой проблеме придется уделить чуть больше времени. Иногда надо помочь ребенку понять, что в жизни не все происходит так, как нам хочется.