6 лучших продуктов для укрепления иммунитета в период пандемии

Целый ряд веществ, содержащийся в здоровой пище, может работать на укрепление иммунитета.

“Витамин С особенно полезен для нашей иммунной системы, поэтому нам нужно обязательно есть много овощей и фруктов, а также достаточно спать”, — заявил известный британский врач Дон Харпер.

Помимо витамина C, ученые считают, в здоровой диете должны быть также витамины А, D и Е, а также железо, цинк и кальций.

Капуста брокколи особенно полезна, так как в ней помимо большого количества витаминов А и С содержатся еще и антиоксиданты. Диетологи советуют подумать над правильным способом готовки из-за того, что при излишней термической обработке она теряет свои полезные свойства.

В красном перце — самая большая концентрация витамина С среди всех известных фруктов и овощей. Почти в три раза больше, чем в цитрусовых. Наличие красного перца в рационе является одним из “секретов успеха” средиземноморской диеты.

Помимо этого, исследователи указали на полезность черники, в которой содержатся антиоксиданты, участвующие в защите дыхательной системы. А большое количество витаминов С и Е в чесноке, по непроверенным данным, не только помогает защищать иммунитет, но и уменьшает вероятность появления раковых клеток. Также отнюдь не лишним будет добавление в диету шпината и кефира.



