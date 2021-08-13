Доберман схватил годовалого ребенка зубами и спас его от смерти

Кэтрин Свилличич взяла собаку по кличке Хан из приюта. Она знала, что с ней жестоко обращались прошлые хозяева — когда добермана забрали, у него были переломаны ребра. Австралийка решила, что Хан станет хорошим другом для ее годовалой дочери по имени Шарлотта. Собака и ребенок действительно сразу поладили.

В начале августа Хан начал вести себя странно. Кэтрин почувствовала, что он чем-то обеспокоен, но не могла понять, в чем дело.

Затем она увидела, как пес подбросил девочку, схватил ее за памперс и перебросил через себя.

Женщина испугалась за дочь и поспешила забрать ее у собаки. Тогда она посмотрела вниз и увидела мулгу — смертельно ядовитую змею, которая проползла по тому же месту, где за несколько секунд до этого сидела Шарлотта.

Девочка могла бы погибнуть от укуса змеи, если бы не быстрая реакция Хана. Однако рептилия укусила собаку. Семья срочно отвезла питомца к ветеринару, где ему вкололи противоядие. Пес выжил. После этого случая в семье его считают героем.



