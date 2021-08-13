Бренд Oscar de la Renta отказался от натурального меха

“Oscar de la Renta больше не использует мех в своих коллекциях, не продает в своих магазинах и не будет продавать в будущем. Как только закончится лицензия на продажу этих вещей, никакие новые товары Oscar de la Renta, в которых используется мех, продаваться не будут” — заявил модный Дом.

Бренд обещает, что к концу октября 2021 года натуральный мех полностью исчезнет из коллекций, а на смену ему придут изделия из искусственного меха. Решение Oscar de la Renta демонстрирует осознанную позицию и заботу об экологической ситуации.

За последний год от натурального меха отказались Gucci, Burberry, Tom Ford, Versace, Prada. Но при этом, многие люди обеспокоены, что производство искусственного меха может нанести урон окружающей среде.