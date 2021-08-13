Губернатором штата Нью-Йорк впервые станет женщина. Предыдущий уходит на фоне секс-скандала(3)
Экс-губернатор принёс извинения пострадавшим женщинам, но заметил, что никогда не позволял себе недозволенного в своём понимании (как пишет Forbes, расследование показало, что он недопустимым образом прикасался к сотрудницам, сажал на колени, мог залезть под блузку). Он добавил, что это не отменяет того факта, что другие могли воспринимать его действия иначе. Кроме этого, он считает, что обвинения в его сторону политически мотивированные, и он намерен отстаивать свою невиновность.
Известно, что Куомо покинет пост губернатора через 14 дней, а выполнять его обязанности до следующих выборов в 2022 году будет вице-губернатор Кэти Хокул. Таким образом она станет первой женщиной во главе штата.
Кэти Хокул заняла пост вице-губернатора штата Нью-Йорк в 2014 году, когда Куомо был избран на второй срок. Оба были повторно избраны в 2018-м. Текущий срок Кэти Хокул закончится тогда же, когда должен был закончиться срок Эндрю Куомо, — в конце 2021 года.
Как пишет Forbes, Кэти Хокул почти не комментировала новость об отставке Куомо, заявив лишь, что “каждый заслуживает того, чтобы его голос был услышан и серьезно воспринят”, и что она поддерживает независимую проверку. На известие об отставке Куомо она отреагировала постом в Twitter: “Я согласна с решением губернатора Куомо уйти в отставку. Это правильный поступок, который отвечает интересам жителей Нью-Йорка. Как человек, работавший на всех уровнях правительства и следующий в очереди на эту должность я готова занять должность 57-го губернатора штата Нью-Йорк”.
Кэти Хокул, в девичестве Кортни, родилась в 1958 году в Буффало. Училась в Сиракузском университете, где получилас тепень бакалавра и активно занималась политическим активизмом — в том числе, добилась снижения цен на учебники в книжном магазине кампуса и отмены ежемесячных взносов за питание, которые должы были платить даже те, кто не питался в столовой кампуса. Затем получила степень магистра в Католическом университете Америки, работала в частной юридической фирме, позже стала консультантом по юридическим вопросам — сначала у конгрессмена Джона Лафалса, затем у сенатора Дэниела Патрика Мойнихана. В 1994 году была избрана в городской совет Гамбурга, штат Нью-Йорк, работая в котором основала совместно с матерью и тетей убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия — Kathleen Mary House.
Впервые в Палату Представителей Конгресса США Хокул попала в 2011 году, став первым с 1971 года представителем Демократической партии, избравшимся от традиционно “республиканского” 26-го округа. В качестве конгрессвумен выступала за отмену налоговых льгот для нефтяных компаний, поддержку малого бизнеса, сокращение затрат на программы медицинского страхования Medicare и Medicaid за счет эффективного управления закупками. Уступила свое место в 2012 году на очередных выборах республиканцу Крису Коллинзу, проработала 2 года GR-менеджером банка, после чего ее пригласил в свою команду тогдашний губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, собиравшийся переизбираться на второй срок.
В администрации Куомо Хокул управляла 10 региональными советами по экономическому развитию штата, возглавляла Целевую группу по борьбе со злоупотреблением героином, была основным спикером администрации штата по вопросам, связанным с COVID-19, а также координировала работу округов по борьбе с пандемией. Также ей было поручено реализовать программу “Достаточно значит достаточно” по борьбе с сексуальным насилием в кампусах колледжей, инициированную Куомо, в результате которой был принят закон, требующий, чтобы учебные заведения приняли политику противодействия насилию и должным образом расследовали все заявления пострадавших.