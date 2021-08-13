Губернатором штата Нью-Йорк впервые станет женщина. Предыдущий уходит на фоне секс-скандала

Экс-губернатор принёс извинения пострадавшим женщинам, но заметил, что никогда не позволял себе недозволенного в своём понимании (как пишет Forbes, расследование показало, что он недопустимым образом прикасался к сотрудницам, сажал на колени, мог залезть под блузку). Он добавил, что это не отменяет того факта, что другие могли воспринимать его действия иначе. Кроме этого, он считает, что обвинения в его сторону политически мотивированные, и он намерен отстаивать свою невиновность.

Известно, что Куомо покинет пост губернатора через 14 дней, а выполнять его обязанности до следующих выборов в 2022 году будет вице-губернатор Кэти Хокул. Таким образом она станет первой женщиной во главе штата.

Кэти Хокул заняла пост вице-губернатора штата Нью-Йорк в 2014 году, когда Куомо был избран на второй срок. Оба были повторно избраны в 2018-м. Текущий срок Кэти Хокул закончится тогда же, когда должен был закончиться срок Эндрю Куомо, — в конце 2021 года.

Как пишет Forbes, Кэти Хокул почти не комментировала новость об отставке Куомо, заявив лишь, что “каждый заслуживает того, чтобы его голос был услышан и серьезно воспринят”, и что она поддерживает независимую проверку. На известие об отставке Куомо она отреагировала постом в Twitter: “Я согласна с решением губернатора Куомо уйти в отставку. Это правильный поступок, который отвечает интересам жителей Нью-Йорка. Как человек, работавший на всех уровнях правительства и следующий в очереди на эту должность я готова занять должность 57-го губернатора штата Нью-Йорк”.