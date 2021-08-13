В Эстонии дети получают на карманные расходы около 2 евро в день, чаще всего — на карту. В какой из стран Балтии — самые щедрые родители?

Исследование, проведенное по заказу Citadele, показало, что 11% эстонских родителей в учебные дни дают своим детям в среднем менее 1 евро в день. По оценке 26% респондентов из Эстонии их дети получают на карманные расходы 1-2 евро в день и по оценке 24% сумма находится в диапазоне 2-7 евро. Карманные деньги в размере, превышающем 7 евро в день, выдают своим детям 7% эстонских родителей. 32% респондентов не сумели оценить, сколько они в среднем выдают своим детям на карманные расходы. Дети преимущественно тратят карманные деньги на покупку еды или сладостей в школе.

При сравнении по странам, наиболее щедрыми в странах Балтии можно назвать родителей из Литвы, среди которых 37% выдают детям на карманные расходы более 2 евро. В Эстонии таких родителей 31%, а в Латвии — 34%. Руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что наиболее точную информацию удалось получить в отношении Латвии, потому что в этой стране принято выдавать детям карманные деньги каждый день. “В Эстонии и Литве не все респонденты смогли с точностью оценить, сколько денег их дети получают на карманные расходы в день, потому что выдают их не ежедневно, а, скажем, раз в месяц”, — сказала Хакиайнен.

Эстонию о соседей отличает также то, что здешние родители больше привыкли переводить карманные деньги на банковский счет ребенка. 41% эстонских родителей предпочитает делать денежные переводы, а 33% — выдавать детям наличные деньги. Родители из Литвы больше других привыкли выдавать карманные деньги наличными. На счет ребенка переводят деньги на карманные расходы всего 20% респондентов, тогда как наличные предпочитают 55% литовских родителей.