Гороскоп
13.08.2021, 08:16

Сегодня пятница 13: как избежать неприятностей 13 августа 2021 года

 
Photo by David Bartus from Pexels
Пятница 13 считается мистическим днем, когда могут произойти разные неприятности. Уберечься от проблем в августе 2021 года поможет разумная осторожность и знание о том, что именно нельзя делать, чтобы не привлечь бед.

Суеверия гласят, что в пятницу 13 темные силы способны навредить людям, и от них нужно непременно защититься. Во все времена для этого использовались талисманы и заговоры, а также отказ от тех дел, которые могут повлечь за собой неприятности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее подготовиться к энергетически сильному дню, чтобы уберечь себя и близких от казусов и проблем.

Пятница 13 - особый день, когда важно сохранять спокойствие и самообладание, отказаться от разрушительных действий и как можно меньше времени проводить среди большого количества людей. Следующие меры предосторожности помогут уменьшить риски:

  • не потакать любым привычкам, разрушающим везение, здоровье и удачу;
  • использовать защитные амулеты и талисманы;
  • внимательно изучать документацию и отказываться от ее подписания в спешке или в случае неуверенности;
  • не начинать ничего нового;
  • по возможности отложить дальние поездки;
  • не стричь волосы и не проводить лечебные процедуры;
  • не смотреть в глаза посторонним людям и не брать у незнакомцев вещи;
  • не подбирать сомнительные находки;
  • не ссориться и не скандалить;
  • отказаться от передачи своих накоплений в долг и не занимать денег;
  • никого не посвящать в свои планы;
  • не планировать бракосочетание на пятницу 13;
  • не давать ложных надежд и невыполнимых обещаний;
  • не высаживать новые растения.


Любое действие в пятницу 13 числа должно быть обдуманным и взвешенным, а поведение - осмотрительным. Духовные практики помогут оставаться в спокойном состоянии, сохранять равновесие в непростых ситуациях и контролировать эмоции.

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