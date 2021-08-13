Сегодня пятница 13: как избежать неприятностей 13 августа 2021 года

Суеверия гласят, что в пятницу 13 темные силы способны навредить людям, и от них нужно непременно защититься. Во все времена для этого использовались талисманы и заговоры, а также отказ от тех дел, которые могут повлечь за собой неприятности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее подготовиться к энергетически сильному дню, чтобы уберечь себя и близких от казусов и проблем.