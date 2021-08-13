Сегодня пятница 13: как избежать неприятностей 13 августа 2021 года
Суеверия гласят, что в пятницу 13 темные силы способны навредить людям, и от них нужно непременно защититься. Во все времена для этого использовались талисманы и заговоры, а также отказ от тех дел, которые могут повлечь за собой неприятности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее подготовиться к энергетически сильному дню, чтобы уберечь себя и близких от казусов и проблем.
Пятница 13 - особый день, когда важно сохранять спокойствие и самообладание, отказаться от разрушительных действий и как можно меньше времени проводить среди большого количества людей. Следующие меры предосторожности помогут уменьшить риски:
- не потакать любым привычкам, разрушающим везение, здоровье и удачу;
- использовать защитные амулеты и талисманы;
- внимательно изучать документацию и отказываться от ее подписания в спешке или в случае неуверенности;
- не начинать ничего нового;
- по возможности отложить дальние поездки;
- не стричь волосы и не проводить лечебные процедуры;
- не смотреть в глаза посторонним людям и не брать у незнакомцев вещи;
- не подбирать сомнительные находки;
- не ссориться и не скандалить;
- отказаться от передачи своих накоплений в долг и не занимать денег;
- никого не посвящать в свои планы;
- не планировать бракосочетание на пятницу 13;
- не давать ложных надежд и невыполнимых обещаний;
- не высаживать новые растения.
Любое действие в пятницу 13 числа должно быть обдуманным и взвешенным, а поведение - осмотрительным. Духовные практики помогут оставаться в спокойном состоянии, сохранять равновесие в непростых ситуациях и контролировать эмоции.