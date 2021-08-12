Пик звездопада Персеиды в ночь с 12 на 13 августа: как загадать желание, чтобы оно сбылось(1)
Загадать желание так, чтобы оно обязательно исполнилось, возможно, но для этого нужно знать некоторые хитрости. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с ними, чтобы в час Х обязательно успеть произнести те слова, что воплотятся в реальность в скором времени. Благодаря энергетике Вселенной получится осуществить самые тайные желания, однако действовать нужно с осторожностью: Вселенная буквально воспринимает каждое слово, поэтому необходима осторожность и подготовка.
Как правильно загадать желание на падающую звезду
Известно, что падающий метеор проходит свой путь по небу за секунды, и за столь короткий срок нужно произнести целую фразу, что сделать не так просто, как кажется на первый взгляд. Для того, чтобы уложиться в срок, важно потренироваться заранее и сформулировать свое желание таким образом, чтобы оно звучало коротко и емко.
В случае, если желание невозможно “укоротить”, можно использовать и другие техники. Например, приурочить к пику звездопада Персеид создание карты желаний. Для этого заранее готовят необходимые фотографии. Составляют карту после заката и до восхода Солнца, не забывая поглядывать на небо.
Еще одна хитрость - использование метода визуализации. После того, как первый метеор рассечет черноту неба, представляют себе свою мечту так, словно она уже сбылась. Яркие эмоции и точное видение картины помогут притянуть желаемое силой мысли в короткий срок.
Загадать желание можно и иным способом, но для этого необходимо найти способ забраться повыше: выйти на балкон верхнего этажа дома, найти возвышенность или же встать на крышу своей машины. Для исполнения желания нужно сделать еще кое-что: написать свою мечту на листе белой бумаги и смастерить из него самолетик. После этого ждут момента, когда звездопад покажет себя во всей красе, запускают самолетик и шепчут ему вслед: “Будет исполнено”.
Метод может быть выбран любой, однако стоит придерживаться и правил:
- не желать никому зла;
- не иметь корыстных намерений;
- не загадывать неисполнимого или несуществующего (вряд ли Вселенная сможет подарить золотую рыбку, исполняющую все мечты);
- не пытаться никого приворожить или отомстить обидчикам.
Светлые помыслы, искренняя вера в то, что загаданное сбудется, и умение идти к поставленной цели поможет исполнить любое желание, а энергетика падающих звезд увеличит эту возможность в разы. Не беда, если в день звездопада все небо в тучах - энергетика пространства все равно позволяет загадывать желания.