ВИДЕО | Флорист с мировым именем Татьяна Тридворнова рассказала, какие цветы — самые популярные в Эстонии

“Сейчас очень модными стали пионы, — говорит Татьяна Тридворнова. — Если раньше это были цветы в палисадниках наших бабушек, то вдруг в какой-то момент они стали такими, что каждая невеста приходит и говорит: “Мои любимые цветы — это пионы”. Потому что даже в цветах есть тренды и мода".

По словам Татьяны Тридворновой, в цветах существует также мировая мода. Например, сейчас в тренде букеты "как будто собранные с поля". "В них много травы, это такая песнь природе. Я рекомендую обратить внимание на модные тенденции и, конечно, их соблюдать", - говорит флорист.

Уже 16 августа на Ратушной площади состоится знаменитый “Бал цветов” — Tallinna Lilleball, который Татьяна Тридворнова уже более 20 лет проводит в Таллинне. В конкурсе цветочных платьев — из настоящих живых цветов — в этом году посоревнуются команды из Эстонии, Италии, Латвии, Литвы и Израиля. Победителю достанется приз в размере 1000 €.

Жюри, уже традиционно, возглавит известный эстонский топ флорист — дизайнер Тайво Пиллер, а также в жюри соберутся известнейшие персоны: представители политики, бизнеса, культуры и искусства.

Начало в 17:00, вход свободный.

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