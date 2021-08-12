Женские спортивные ассоциации требуют отставки руководства федерации гандбола. Они считают сексистским требование выступать в бикини(6)
Президентов федераций обвиняют в “вопиющем сексизме” из-за правил, утвержденных IHF и EHF. По ним женские сборные по пляжному гандболу обязаны выступать в плотно облегающем спортивном топе с глубоким вырезом на дужках и в трусах, ширина которых не должна превышать десяти сантиметров по бокам.
“Это откровенно сексистское требование, которое необходимо устранить”, - сказала Луиза Риццителли, президент итальянской ассоциации Assist, которая защищает права спортсменок. Вместе с этой организацией президентам IHF и EHF с требованием об отставке написали еще шесть ассоциаций, среди них - немецкая Discover Football и французский фонд имени Алисы Мийо.
В письмах отмечается, что федерации, возглавляемые Мустафой и Видерером, “дошли до трудной точки невозврата” и не соответствуют имиджу международных спортивных организаций. В ответ на запрос The Guardian в IHF заявили, что по регламенту новые предложения о форме спортсменок могут быть рассмотрены в ноябре.
За нарушение этого правила в июле сборная Норвегии была оштрафована на €1500. На чемпионате Европы по пляжному гандболу спортсменки выступили в шортах, а не в бикини. Оплатить штраф предложила певица Pink. В итоге штраф оплатила Норвежская федерация гандбола, которая перед этим подала жалобу на это правило.