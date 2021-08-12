Женские спортивные ассоциации требуют отставки руководства федерации гандбола. Они считают сексистским требование выступать в бикини

Президентов федераций обвиняют в “вопиющем сексизме” из-за правил, утвержденных IHF и EHF. По ним женские сборные по пляжному гандболу обязаны выступать в плотно облегающем спортивном топе с глубоким вырезом на дужках и в трусах, ширина которых не должна превышать десяти сантиметров по бокам.

“Это откровенно сексистское требование, которое необходимо устранить”, - сказала Луиза Риццителли, президент итальянской ассоциации Assist, которая защищает права спортсменок. Вместе с этой организацией президентам IHF и EHF с требованием об отставке написали еще шесть ассоциаций, среди них - немецкая Discover Football и французский фонд имени Алисы Мийо.

В письмах отмечается, что федерации, возглавляемые Мустафой и Видерером, “дошли до трудной точки невозврата” и не соответствуют имиджу международных спортивных организаций. В ответ на запрос The Guardian в IHF заявили, что по регламенту новые предложения о форме спортсменок могут быть рассмотрены в ноябре.

За нарушение этого правила в июле сборная Норвегии была оштрафована на €1500. На чемпионате Европы по пляжному гандболу спортсменки выступили в шортах, а не в бикини. Оплатить штраф предложила певица Pink. В итоге штраф оплатила Норвежская федерация гандбола, которая перед этим подала жалобу на это правило.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM — Tradia (@amalieskram) July 15, 2021