12.08.2021, 15:23
“Маша и медведь” стал самым популярным детским мультсериалом в мире(12)
Скриншот YouTube
Российский анимационный сериал “Маша и Медведь” стал лидером списка мультимедийного контента Parrot Analytics. Об этом пишет “Лента.ру” со ссылкой на студию Animaccord.
Международное исследовательское агентство составило рейтинг самых популярных детских передач для дошкольного возраста в мире по состоянию на август 2021 года. Результаты изысканий показали, что в течение последних двух месяцев “Маша и Медведь” опережает такие зарубежные программы, как “Свинка Пеппа”, “Улица Сезам” и “Щенячий патруль”.
Отмечается, что в основу рейтинга легли данные мониторинга около десяти тысяч различных шоу, представленных на аналитической платформе, а также измерения онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних 60 дней.
Мультсериал “Маша и Медведь” выходит с января 2009 года. Шоу было переведено на 42 языка. В июле 2020 года оно вошло в пятерку самых любимых детских брендов в мире.