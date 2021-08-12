В эти выходные в Таллинне вновь выберут самую красивую бабушку Эстонии. Голосуйте за любимицу публики!

Конкурс пройдет в двух категориях, для тех, кто гордо носит статус бабушки и для красоток старше 45 лет. На корону и титул претендуют 8 очаровательных женщин, глядя на которых сложно поверить, что половина из них имеют внуков.

По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен конкурс проходит уже в третий раз. “В прошлом году из-за пандемии и действующих ограничений конкурс пришлось отложить. В этом году конкурс проходит несмотря ни на что. Единственное, пришлось ограничить количество гостей мероприятия исходя из указа правительства. Поэтому просим всех желающих посетить этот праздник красоты и таланта заранее приобрести билеты, которых в продаже всего 50. Если кто-то не сможет попасть на наш конкурс, то просим не расстраиваться, а просто выбрать удобное место с доступом в интернет и поболеть за наших красавиц на онлайн трансляции мероприятия”, — сказала Анна.

“Главная цель конкурса — показать широкой публике, что женщина в любом возрасте может быть в прекрасной форме. Приходите на финал и вы сами все увидите. Наши финалистки не скрывают возраста, им это не нужно. Цифры рядом с фотографией, просто цифры. То, как женщина выглядит, зависит только от нее”, — поделилась она.

“Организация конкурса — сложный процесс, мы благодарны всем нашим партнерам, без которых конкурс не состоялся бы. Например, на конкурсе будет выход в дизайнерских нарядах от эстонского дизайнера Дениса Мистюрина, вечерние платья для участниц предоставил шоурум Kliedibutiik.ee. Наши участницы и так обворожительны, но сцена и ослепляющие софиты требуют сценического макияжа и красивой прически. Тут нам помогает визажист и стилист Ирина Соколова”, — добавила Микконен.