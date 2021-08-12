Ученые назвали признак ранней смерти у женщин

Как отметили эксперты, у многих людей после 50 лет наблюдается уменьшение роста. Эти процессы обусловлены уплощением позвоночных дисков, искривлением осанки, а также компрессионными переломами. Вместе с тем ученые обнаружили, что уменьшение роста может говорить о повышенном риске скорой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие 2406 женщин, которые родились в промежутке между 1908 и 1952 годами. Два раза им измеряли рост - когда им было от 30 до 60 лет и спустя 10-13 лет. В среднем за указанный период рост участниц исследования уменьшался на 0,8 см, однако у некоторых этот показатель достиг 14 см.

После второго измерения исследователи отследили причины смерти испытуемых. В течение 19 лет погибли 625 женщин, и у 157 из них причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. Ученые установили, что значительное уменьшение роста указывало на почти двукратное повышение риска смерти от сердечно-сосудистых болезней.

Эксперты порекомендовали внимательно следить за уменьшением роста, чтобы своевременно выявлять риск развития указанных заболеваний.