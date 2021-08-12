Ешьте, и будьте счастливы! Какие продукты способствуют хорошему настроению?

Витамины и минералы, способные влиять на наше настроение

Сертифицированный Нутрициолог Jenna Hope подробно объясняет, как работают микроэлементы в нашем теле, чтобы мы оставались на подъеме, и в каких продуктах они содержатся.

Витамин D



Регулирует настроение и сон (что тоже важно для хорошего самочувствия). Достаточное количество витамина D в мозге увеличивает экспрессию фермента триптофангидроксилазы 2, который необходим для производства серотонина. А этот гормон, как известно, дарит нам ощущение счастья. Наше тело производит витамин D только под воздействием прямых лучшей солнца, поэтому в холодное и пасмурное время года его необходимо принимать либо в профилактических дозах, либо в тех, которые помогут его восполнить. Для этого нужно сдать анализ и обратиться к врачу. А пока вы этого не сделали, ешьте больше продуктов, содержащих витамин D. Например,



лосось и другая жирная рыба,

сельдь,

печень трески,

консервированный тунец,

яичные желтки,

сливочное масло,

твердые сыры,

продукты, обогащенные витамином D (йогурты, молоко и т.д.).

Магний



Обычно, когда человек жалуется на раздражительность и тревожность, ему советуют попить магний. Неспроста: этот минерал уравновешивает, улучшает сон и участвует еще почти в шести сотнях процессов в организме. Он нам очень важен и необходим. Магний играет роль в регулировании циркадных ритмов, а его низкий уровень связан с плохим сном и бессонницей и способствует развитию депрессии. Продукты, богатые этим минералом, идеально подходят для завтраков.

Почему бы не начинать день с магния? Съешьте что-то из этого:

шпинат и листовые овощи,

авокадо,

ягоды,

бананы,

орехи и семечки,

цельнозерновые продукты,

бобовые.

Омега-3