Как понять: что он хочет перестать быть "просто другом"

Как понять, что ваш друг тоже хочет быть больше, чем просто другом? За него об этом скажет его поведение.

Он готов утешить вас в любой момент

И особенно, если вы расстались с парнем. Он подставит свое сильное мужское плечо и, если нужно, будет вашей жилеткой для слез. Но, возможно, дело тут не только в дружеском сочувствии. Ведь девушка, которую бросили, как никогда нуждается в общении. И в мужском внимании. А это идеальное сочетание, чтобы наконец попробовать выйти из френдзоны. Ведь все парни вокруг теперь для вас плохие, а он так и остался хорошим.

Даже если в комнате много людей, вниманием он все равно окружает вас

Вам он чаще других задает вопросы, вашим мнением он интересуется в первую очередь. Да и смотрит он на вас тоже чаще, чем на остальных присутствующих женщин. Создается впечатление, что на этой вечеринке вас только двое. И, поверьте, сейчас ему бы хотелось, чтобы это было правдой.

Он тянется к вам больше, чем вы к нему

Первый начинает диалог, лайкает все ваши фотографии, интересуется тем, что с вами происходит. А еще он всегда отвечает на сообщения и пишет вам каждый день. Можно подумать, что так выглядит идеальная дружба между парнем и девушкой, только вот один тут явно претендует на что-то большее. Обычно такой интерес проявляют мужчины, которые видят в собеседнице потенциального партнера. Вспомните, как в начале с вами общались ваши бывшие парни. Не находите ничего общего?

Он любит ненавязчиво вас касаться

И находит любые поводы, чтобы делать это почаще. Например, обнимает при встрече, кладет руку на ваше плечо или держит ее, чтобы вы не упали на скользкой поверхности. И все это потому, что когда человеку кто-то нравится, ему хочется тактильных прикосновений со своим предметом обожания. Понаблюдайте, как часто друг проявляет такие знаки внимания к вам. И всегда ли они уместны именно в дружеской форме.

И ревнует к другим мужчинам