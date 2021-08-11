Как понять: что он хочет перестать быть "просто другом"(4)
Как понять, что ваш друг тоже хочет быть больше, чем просто другом? За него об этом скажет его поведение.
Он готов утешить вас в любой момент
И особенно, если вы расстались с парнем. Он подставит свое сильное мужское плечо и, если нужно, будет вашей жилеткой для слез. Но, возможно, дело тут не только в дружеском сочувствии. Ведь девушка, которую бросили, как никогда нуждается в общении. И в мужском внимании. А это идеальное сочетание, чтобы наконец попробовать выйти из френдзоны. Ведь все парни вокруг теперь для вас плохие, а он так и остался хорошим.
Даже если в комнате много людей, вниманием он все равно окружает вас
Вам он чаще других задает вопросы, вашим мнением он интересуется в первую очередь. Да и смотрит он на вас тоже чаще, чем на остальных присутствующих женщин. Создается впечатление, что на этой вечеринке вас только двое. И, поверьте, сейчас ему бы хотелось, чтобы это было правдой.
Он тянется к вам больше, чем вы к нему
Первый начинает диалог, лайкает все ваши фотографии, интересуется тем, что с вами происходит. А еще он всегда отвечает на сообщения и пишет вам каждый день. Можно подумать, что так выглядит идеальная дружба между парнем и девушкой, только вот один тут явно претендует на что-то большее. Обычно такой интерес проявляют мужчины, которые видят в собеседнице потенциального партнера. Вспомните, как в начале с вами общались ваши бывшие парни. Не находите ничего общего?
Он любит ненавязчиво вас касаться
И находит любые поводы, чтобы делать это почаще. Например, обнимает при встрече, кладет руку на ваше плечо или держит ее, чтобы вы не упали на скользкой поверхности. И все это потому, что когда человеку кто-то нравится, ему хочется тактильных прикосновений со своим предметом обожания. Понаблюдайте, как часто друг проявляет такие знаки внимания к вам. И всегда ли они уместны именно в дружеской форме.
И ревнует к другим мужчинам
Друг редко говорит о своей личной жизни и не любит, когда вы говорите о своей. Всех претендентов на ваше сердце он считает недостойными, а рассказы о них его раздражают. Если бы у него не было чувств к вам, он бы подсказывал, что лучше написать и как себя вести на свидании. Но он этого не делает, потому что считает, что все эти парни вам не подходят.
Он всегда за то, чтобы провести время вдвоем
Поэтому часто зовет вас в кино, бар или просто прогуляться. На вечеринках ему хочется отойти и поболтать наедине с вами, а за столом он всегда садится рядом. Да, друзья тоже ходят в кафе вместе, но не слишком ли часто он вам это предлагает? Ведь подобные активности больше напоминают свидания. Особенно те, что случаются у пары в конфетно-букетный период.
И помнит все, о чем вы когда-то рассказывали
Потому что он всегда внимательно слушает и действительно пытается вникнуть в разговор. Он запоминает детали, задает уточняющие вопросы и любит приводить в пример ваши же слова. Такого чуткого собеседника еще поискать надо, но не думаете ли вы, что это все не просто так?