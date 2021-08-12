7 ошибок в макияже, которые вас не украсят

Ошибка 1: злоупотреблять автозагаром

Назовите нам хотя бы одного человека, который старше 18 лет и которому идёт загар, и мы похлопаем вам стоя. Ведь загар портит внешность, существенно прибавляет годков к цифре в паспорте. Уж тем более когда макияж слишком насыщенный. Неестественный загар видно издалека, поэтому не следует злоупотреблять бронзаторами, автозагаром, солярием.



Ошибка 2: сильный контуринг

Контурировать лицо – правильный ход. Но когда этого слишком много, то дело плохо. Слишком выбеленное лицо при ярко подчёркнутых скулах может придать вид усталости, несвежести. Поэтому соблюдайте баланс. Кстати, абсолютное отсутствие контуринга – тоже ошибка в макияже. Тогда лицо выглядит «размазанным», совершенно без подчеркивания достоинств, что крайне важно для эффекта.



Ошибка 3: слишком густые ресницы

Обильные, густые накладные или нарощённые ресницы – это уже прошлый век. Кукольный взгляд сейчас не в тренде, вы будете выглядеть словно танцовщица 90-х. Естественность – берите в макияже именно этот тренд за основу, тогда будет вам счастье. Даже нарастить ресницы можно весьма натуралистично, словно ваших волосков на глазах едва коснулась тушь.

Ошибка 4: большое количество пудры под глазами

Кожа под глазами существенно тоньше, поэтому пудра или тональный крем в этой зоне гораздо заметнее. Плотный слой наносить не следует, макияж будет максимально искусственным. Ведь из-за этого вы увидите все излишки косметического средства, которое вдобавок подчеркнёт недостатки – даже мельчайшие мимические морщины станут заметнее.

Ошибка 5: неправильно использовать темные тени для век

Не стоит затемнять глаз у внутреннего уголка – это создаст эффект впалого взгляда, который добавить несколько лишних лет. Лучше прорисовать межресничный контур, без растяжки цвета на подвижное веко. Это сделать образ более свежим и ярким.

Ошибка 6: недостаточное увлажнение

