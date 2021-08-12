7 ошибок в макияже, которые вас не украсят(1)
Ошибка 1: злоупотреблять автозагаром
Назовите нам хотя бы одного человека, который старше 18 лет и которому идёт загар, и мы похлопаем вам стоя. Ведь загар портит внешность, существенно прибавляет годков к цифре в паспорте. Уж тем более когда макияж слишком насыщенный. Неестественный загар видно издалека, поэтому не следует злоупотреблять бронзаторами, автозагаром, солярием.
Ошибка 2: сильный контуринг
Контурировать лицо – правильный ход. Но когда этого слишком много, то дело плохо. Слишком выбеленное лицо при ярко подчёркнутых скулах может придать вид усталости, несвежести. Поэтому соблюдайте баланс. Кстати, абсолютное отсутствие контуринга – тоже ошибка в макияже. Тогда лицо выглядит «размазанным», совершенно без подчеркивания достоинств, что крайне важно для эффекта.
Ошибка 3: слишком густые ресницы
Обильные, густые накладные или нарощённые ресницы – это уже прошлый век. Кукольный взгляд сейчас не в тренде, вы будете выглядеть словно танцовщица 90-х. Естественность – берите в макияже именно этот тренд за основу, тогда будет вам счастье. Даже нарастить ресницы можно весьма натуралистично, словно ваших волосков на глазах едва коснулась тушь.
Ошибка 4: большое количество пудры под глазами
Кожа под глазами существенно тоньше, поэтому пудра или тональный крем в этой зоне гораздо заметнее. Плотный слой наносить не следует, макияж будет максимально искусственным. Ведь из-за этого вы увидите все излишки косметического средства, которое вдобавок подчеркнёт недостатки – даже мельчайшие мимические морщины станут заметнее.
Ошибка 5: неправильно использовать темные тени для век
Не стоит затемнять глаз у внутреннего уголка – это создаст эффект впалого взгляда, который добавить несколько лишних лет. Лучше прорисовать межресничный контур, без растяжки цвета на подвижное веко. Это сделать образ более свежим и ярким.
Ошибка 6: недостаточное увлажнение
Возрастной макияж часто грешит данным недостатком. Всегда нужно хорошо увлажнять кожу, использовать легкие кремовые текстуры. Если этому следовать, то получится создать нежное естественное мерцание кожи, отказавших от хайлайтеров или других блестящих текстур. Без должного увлажнения эта косметика все равно придаст возраста.
Ошибка 7: неправильная коррекция бровей
Слишком тонкие брови или же толстые черные с четкими границами – всё это не подчеркнет вашу естественную красоту. Оба варианта прибавят пару-тройку годков. Поэтому следуйте максимальную естественность, ходите к грамотному специалисту по бровям, чтобы добиться красивого эффекта и не испортили себе макияж.