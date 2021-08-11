Новый дизайн кроссовок Adidas с человеческим лицом вызвал споры в сети

26-летний американец опубликовал фото, на котором показал подписчикам результат коллаборации со спортивным брендом Adidas. На размещенном кадре запечатлены белые высокие кроссовки с тремя синими полосками — отличительным принтом марки. Дизайн изделия имитирует лицо человека.

Отмечается, что носок кроссовки украшен человеческим ртом, а на шнуровке расположены глаза и нос. Кроме того, к обуви прикреплены длинные светлые волосы. “Мое новое дело”, — подписал пост Фрост, который набрал 22 тысячи лайков.

Необычная модель стала предметом споров среди поклонников музыканта, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. Некоторые фанаты не оценили задумку дизайнера. “Меня пугает эта обувь”, “Ты совсем сошел с ума”, “Ты правда думаешь, что кто-то будет носить это?”, “Над Adidas надругались”, — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети восхитились новой коллаборацией. “Это выглядит потрясающе!”, “Вау, как необычно”, “Хочу такие кроссовки только ради этих волос”, “Я в шоке, как ты додумался до такого? Гениально”, “Очень красиво”, — писали поклонники.