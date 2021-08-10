ФОТО | Поздравляем! Кейт Пентус-Розиманнус стала мамой: "Это счастье невозможно описать словами"

“Добро пожаловать, доченька! Вчера в полдень родилось наше маленькое чудо, и на самом деле это счастье невозможно описать словами”, — пишет Кейт Пентус-Розиманнус.

В том числе она сердечно благодарит акушерку Кадри Винкель, которая помогла ей почувствовать себя защищенно и помогла своим четким руководством и словами в самый сложный момент родов. “Спасибо всему персоналу родильного дома в Кесклинне, которые были просто лучшими”, — отмечает политик.

Она также пишет, что теперь ей потребуется время, чтобы восстановиться. “Мы надеемся, что вы понимаете желание побыть наедине со своей семьей в течение нескольких недель. Да здравствует жизнь!”