10.08.2021, 21:44
ФОТО | Поздравляем! Кейт Пентус-Розиманнус стала мамой: "Это счастье невозможно описать словами"(20)
Foto: Rauno Volmar
Министр финансов Эстонии, член Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус сообщила в своем Instagram, что у нее родился долгожданный ребенок. Как пишет политик в комментарии к фото, это девочка.
“Добро пожаловать, доченька! Вчера в полдень родилось наше маленькое чудо, и на самом деле это счастье невозможно описать словами”, — пишет Кейт Пентус-Розиманнус.
В том числе она сердечно благодарит акушерку Кадри Винкель, которая помогла ей почувствовать себя защищенно и помогла своим четким руководством и словами в самый сложный момент родов. “Спасибо всему персоналу родильного дома в Кесклинне, которые были просто лучшими”, — отмечает политик.
Она также пишет, что теперь ей потребуется время, чтобы восстановиться. “Мы надеемся, что вы понимаете желание побыть наедине со своей семьей в течение нескольких недель. Да здравствует жизнь!”