Деньги, секс, измены. Почему мужчины уходят из семьи

Чувствуют, что их не ценят

Каждый человек в браке хочет чувствовать, что он нужен и полезнен своей второй половинке. Но если мужчина видит, что его недооценивают, то у него начнет накапливаться раздражение и негодование, говорит Александра Соломон, психолог из Семейного института Северо-Западного университета (США).

“Помимо секса и приятных эмоций брак предполагает и рутину: партнерам приходится договариваться о том, кто будет водить машину, как будет выплачиваться ипотека… Позволять мужчинам брать на себя ответственность в подобных вопросах важно. Иначе они будут чувствовать себя разочарованными” — говорит она.

Не могут договориться с женой о финансах

Многие мужчины, которые обращаются к семейным психотерапевтам, часто недовольны решениями жены в плане финансов, рассказывает Дайана Барт, психотерапевт и автор блога Psychology Today Off The Couch. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются мужчины, которые зарабатывают больше супруги или являются единственными кормильцами в семье.

“На консультациях я часто слышу: “Моя жена тратит все деньги, которые я зарабатываю”. При этом зачастую за этой жалобой стоит вовсе не жадность, а ощущение, что супруга принимает старания партнера как само собой разумеющееся, — говорит Барт. — По словам большинства таких мужчин, проблема была бы исчерпана, если бы жена признавала вклад мужчины в совместную жизнь и время от времени его благодарила”.

Супруги им изменяют

Да, измена, безусловно, является одной из самых веских причин для развода. Тем не менее психотерапевт и коуч Антонио Борелло убежден, что неверность — лишь верхушка айсберга.

“Когда мужчина расторгает брак из-за измены, почти невозможно понять, в какой степени его решение связано непосредственно с изменой, а в какой — с другими проблемами в отношениях. Но одно можно сказать точно: вряд ли роман на стороне возможен в счастливом браке”, — считает психотерапевт.

Их с супругами больше ничего не связывает