За статус самого дружелюбного к детям заведения борются 39 кафе и ресторанов. Кто же победит?(1)
По словам представляющей Союз многодетных семей Эстонии Трийну Синк, знака качества дружелюбного к детям общественного питания достойны все кандидаты. “Уже само желание получить это знак качества является первым признаком неравнодушного отношения к семьям с детьми. Поэтому особенно радостно, что нашу инициативу заметили так много кафе и ресторанов со всей Эстонии”, — сказала Синк.
Согласно опросу, проведенному недавно Союзом многодетных семей Эстонии, семьи с детьми высоко ценят дружелюбное обслуживание и положительное отношение со стороны сотрудников ресторанов и других посетителей. Также важны богатое и здоровое меню, удобное для детей пространство, возможности проведения досуга и сбалансированное соотношение цены и качества.
“Визиты семей помогут нам понять, каким конкретно критериям должно соответствовать предприятие общественного питания, чтобы оно могло называться дружелюбным к детям. Мы надеемся, что в результате этой акции семьям с детьми станет проще выбрать кафе или ресторан для семейного обеда. Кроме того, мы надеемся таким образом подтолкнуть эстонское общество к более теплому отношению к семьям”, — добавила Синк.
Оценивание претендентов продлится до 15 августа. При оценке места общественного питания семьи будут принимать во внимание то, насколько дружелюбны к детям и семьям обслуживание клиентов, меню, дизайнерские решения, доступность и парковка. Внимание также будет уделяться наличию развивающих игрушек и условиям для пеленания и кормления. Лауреаты будут объявлены осенью.
На знак “Дружелюбное к детям предприятие общественного питания” претендуют следующие кафе и рестораны:
1. ToGo Sushi
2. BabyBack Ribs & BBQ в Табасалу
3. Rohelise Maja Kohvik
4. Lore Bistroo
5. Lucca
6. SNOOB resto
7. Noarootsi Lokaal
8. Ugandi Resto
9. Kohvik Spargel
10. Harju Oru kohvik
11. Kohvik Julius
12. VAGA MAMA в Тарту
13. Saaremaa Veski
14. MEAT Resto & Butchery
15. Ресторан Mantel ja Korsten
16. Padise Kastell
17. Loft & Ürdid
18. Restaurant Very Thai
19. Kolm Sibulat
20. La Prima Pizza в Старом городе
21. Rohuaia kohvik
22. Ресторан при отеле Georg Ots Spaa
23. Ресторан Amarillo
24. Vihula Mõis
25. MACK BAR-B-QUE
26. Ресторан Allee при гостинице и водном центре Kalev Spa
27. Ресторан MOON
28. Прибрежный ресторан Tulivee
29. Ресторан GMP Clubhotel & Pühajärve
30. Ресторан Strand при Strand SPA & Conference Hotel
31. Ресторан Nero
32. Uulits Tänavagurmee на улице Соо
33. Ресторан Pann&Kook
34. Ristorante Flavore
35. Mack Bar-B-Que BeachClub
36. Mack Bar-B-Que в Мустамяэ
37. Mack Bar-B-Que в Рокка-аль-Маре
38. City Grill House
39. Ресторан SÖE