За статус самого дружелюбного к детям заведения борются 39 кафе и ресторанов. Кто же победит?

По словам представляющей Союз многодетных семей Эстонии Трийну Синк, знака качества дружелюбного к детям общественного питания достойны все кандидаты. “Уже само желание получить это знак качества является первым признаком неравнодушного отношения к семьям с детьми. Поэтому особенно радостно, что нашу инициативу заметили так много кафе и ресторанов со всей Эстонии”, — сказала Синк.

Согласно опросу, проведенному недавно Союзом многодетных семей Эстонии, семьи с детьми высоко ценят дружелюбное обслуживание и положительное отношение со стороны сотрудников ресторанов и других посетителей. Также важны богатое и здоровое меню, удобное для детей пространство, возможности проведения досуга и сбалансированное соотношение цены и качества.

“Визиты семей помогут нам понять, каким конкретно критериям должно соответствовать предприятие общественного питания, чтобы оно могло называться дружелюбным к детям. Мы надеемся, что в результате этой акции семьям с детьми станет проще выбрать кафе или ресторан для семейного обеда. Кроме того, мы надеемся таким образом подтолкнуть эстонское общество к более теплому отношению к семьям”, — добавила Синк.

Оценивание претендентов продлится до 15 августа. При оценке места общественного питания семьи будут принимать во внимание то, насколько дружелюбны к детям и семьям обслуживание клиентов, меню, дизайнерские решения, доступность и парковка. Внимание также будет уделяться наличию развивающих игрушек и условиям для пеленания и кормления. Лауреаты будут объявлены осенью.

На знак “Дружелюбное к детям предприятие общественного питания” претендуют следующие кафе и рестораны:

1. ToGo Sushi

2. BabyBack Ribs & BBQ в Табасалу

3. Rohelise Maja Kohvik

4. Lore Bistroo

5. Lucca

6. SNOOB resto

7. Noarootsi Lokaal

8. Ugandi Resto

9. Kohvik Spargel

10. Harju Oru kohvik

11. Kohvik Julius

12. VAGA MAMA в Тарту

13. Saaremaa Veski

14. MEAT Resto & Butchery

15. Ресторан Mantel ja Korsten

16. Padise Kastell

17. Loft & Ürdid

18. Restaurant Very Thai

19. Kolm Sibulat

20. La Prima Pizza в Старом городе

21. Rohuaia kohvik

22. Ресторан при отеле Georg Ots Spaa

23. Ресторан Amarillo

24. Vihula Mõis

25. MACK BAR-B-QUE

26. Ресторан Allee при гостинице и водном центре Kalev Spa

27. Ресторан MOON

28. Прибрежный ресторан Tulivee

29. Ресторан GMP Clubhotel & Pühajärve

30. Ресторан Strand при Strand SPA & Conference Hotel

31. Ресторан Nero

32. Uulits Tänavagurmee на улице Соо

33. Ресторан Pann&Kook

34. Ristorante Flavore

35. Mack Bar-B-Que BeachClub

36. Mack Bar-B-Que в Мустамяэ

37. Mack Bar-B-Que в Рокка-аль-Маре

38. City Grill House

39. Ресторан SÖE