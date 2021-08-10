Прививки во время беременности: все, что нужно знать будущей матери

Семьи, созданные в 1950–1960-х годах, все еще помнят о потерях детей и других родственников из-за полиомиелита, кори, скарлатины, краснухи и других инфекций. Некоторые представители нового поколения о прошлом знают очень мало, поскольку зачастую предпочитают доказательным и проверенным источникам панические фейки и посты малограмотных блогеров.

Мы попросили гинеколога Елену Березовскую подготовить для нас ликбез по вакцинации во время беременности, чтобы рассказать тем, кто планирует или уже ждет ребенка, о том, как работают прививки и почему некоторые из них следует делать именно в период вынашивания плода.

Как появились вакцины

Эдвард Дженнер (1749–1823), первый английский врач, который считал, что коровья оспа, не вызывающая заболевание у людей, может защитить их от натуральной оспы (черная оспа), из-за которой умирало множество людей.

Но первым, кто провел эксперимент вакцинации, был Бенджамин Джести (1737–1816), английский фермер и животновод. Он ввел содержание пузырьков больной оспой коровы своей жене и двум сыновьям в 1774 году. Все члены семьи пережили большую вспышку оспы в Европе в 1775 году. Конечно, во многом это было совпадение, однако идея о том, что введением небольших доз инфекционных агентов или их токсинов можно предупредить заражение и развитие заболевания, в те времена уже была актуальной.

Луи Пастер и его коллеги сформулировали идею вакцинации и продемонстрировали ее пользу, сначала с Pasteurella multocida, из-за которой возникал понос у цыплят, затем сибирской язвы у овец, а дальше для предупреждения возникновения бешенства у людей и животных.