Прививки во время беременности: все, что нужно знать будущей матери(4)
Семьи, созданные в 1950–1960-х годах, все еще помнят о потерях детей и других родственников из-за полиомиелита, кори, скарлатины, краснухи и других инфекций. Некоторые представители нового поколения о прошлом знают очень мало, поскольку зачастую предпочитают доказательным и проверенным источникам панические фейки и посты малограмотных блогеров.
Мы попросили гинеколога Елену Березовскую подготовить для нас ликбез по вакцинации во время беременности, чтобы рассказать тем, кто планирует или уже ждет ребенка, о том, как работают прививки и почему некоторые из них следует делать именно в период вынашивания плода.
Как появились вакцины
Эдвард Дженнер (1749–1823), первый английский врач, который считал, что коровья оспа, не вызывающая заболевание у людей, может защитить их от натуральной оспы (черная оспа), из-за которой умирало множество людей.
Но первым, кто провел эксперимент вакцинации, был Бенджамин Джести (1737–1816), английский фермер и животновод. Он ввел содержание пузырьков больной оспой коровы своей жене и двум сыновьям в 1774 году. Все члены семьи пережили большую вспышку оспы в Европе в 1775 году. Конечно, во многом это было совпадение, однако идея о том, что введением небольших доз инфекционных агентов или их токсинов можно предупредить заражение и развитие заболевания, в те времена уже была актуальной.
Луи Пастер и его коллеги сформулировали идею вакцинации и продемонстрировали ее пользу, сначала с Pasteurella multocida, из-за которой возникал понос у цыплят, затем сибирской язвы у овец, а дальше для предупреждения возникновения бешенства у людей и животных.
Альбер Кальмет и Камиль Герен, создатели БЦЖ, прививки от туберкулеза, использовали бактерии туберкулеза крупного рогатого скота, пропуская их 230 раз через искусственные среды, чтобы получить ослабленный штамм для защиты человека от туберкулеза, тоже чрезвычайно распространенной и почти фатальной инфекции того времени. В начале 1930-х годов уже появились первые вакцины от столбняка, дифтерии, желтой лихорадки, гриппа.
С развитием науки и медицины увеличивались не только знания об опасных инфекциях, но усовершенствовалась защита от них.
Для чего нужны вакцины
Вакцины созданы для создания защиты организма от воздействия инфекционного агента. Прививки не защищают от заражения на сто процентов, но позволяют предотвратить распространение вирусов и бактерий в организме, вызывая повреждение их клеток и тканей.
Основная цель вакцинации — создание защитного уровня антител класса G (IgG) к определенным видам микроорганизмов, а также памяти в иммунной системе человека (иммунной памяти), которая вовремя среагирует на опасных внедрителей выработкой еще большего количества антител.
У плода антитела класса G появляются во втором и третьем триместре, но их уровень на 25–50 процентов ниже такового у новорожденных. Материнские антитела проникают через плаценту после 13 недель беременности и выполняют защитную функцию у плода и дальше у новорожденного.
Первые месяцы здоровье ребенка зависит от того уровня антител, которые он получит от матери внутриутробно, а также частично через грудное молоко.
Но через грудное молоко ребенок получит в основном антитела класса А, Е и М, в то время как для стойкого иммунитета важны антитела класса G. При беременности повышаются все классы антител.
В 2016 году ВОЗ создала проект GAIA (Global Alignment of Immunization Safety Assessment in Pregnancy), благодаря которому проводится мониторинг безопасности вакцинации при беременности.
Основные виды вакцин
Живые вирусные и бактериальные вакцины были одними из первых, которые начали использовать в самом начале развития вакцинации. Микроорганизмы при этом являются неактивными (угнетенными), поэтому не могут размножаться в организме человека, но позволяют защитной системе выработать антитела (иммуноглобулины).
Современные вакцины с угнетенными живыми микроорганизмами включают ротавирусы, вирусы ветрянки, кори, паротита, краснухи и бациллы Calmettee Guerin (вакцина БЦЖ от туберкулеза).
Векторные вакцины содержат один или несколько видов живых микроорганизмов (аденовирусы, поксивирусы), которые не являются опасными для человека (не вызывают у него заболевание), но в них вставлены один или несколько генов, отвечающих за выработку поверхностных белков опасных вирусов, на которые могут вырабатываться антитела. Вирусы-носители этих генов называют векторами.
Векторные вакцины могут быть с неактивными (угнетенными) вирусами — вакцина от гепатита В, гриппа и некоторые от COVID-19 (например, AstraZeneka и Спутник V).
Токсоидные вакцины содержат токсины, вырабатываемые опасными микроорганизмами. В больших количествах эти ядовитые вещества вырабатываются при заражении и развитии болезни — это губительно для человека.
В маленьких количествах такие токсины не опасны, но на них может вырабатываться достаточное количество антител. К ним относятся прививки от дифтерии, столбняка, коклюша.
Полисахаридные и конъюгированные (протеиновые) вакцины содержат молекулы внешней оболочки бактерий или белков, на которые могут вырабатываться антитела. Это прививки от пневмококка, инфлюэнцы типа В, ряд других.
ДНК-вакцины и РНК-вакцины содержат гены вирусов или бактерий, которые способны вырабатывать белок, характерный для микроорганизма, и это вызовет выработку антител, то есть защитную реакцию. Этот вид вакцин включает прививки от ВИЧ, Эболы, коронавирусной инфекции (Pfizer, Moderna) и другие.
ДНК и РНК- вакцины одни из самых безопасных, то также одни из самых эффективных, поэтому используются часто и при беременности.
Какие вакцины можно использовать при беременности
Практически все вакцины, которые не содержат живые активные вирусы, могут использоваться при беременности. Живые вакцины, например, от полиомиелита и желтой лихорадки тоже по строгим показаниям могут применяться при беременности.
Важно понимать, что живые вирусы в вакцинах не способны размножаться, поэтому не повреждают клетки человека для своей репликации.
Есть случаи, когда живые вакцины вводились в ходе планирования беременности или в периоды, когда женщина не предохранялась от беременности и была беременна на ранних сроках на момент прививки. Эти данные не подтверждают негативное влияние вакцин на эмбрион, плод и протекание беременности в целом. Тем не менее, рационально не использовать такие вакцины (речь не идет о векторных вакцинах).
Все другие виды вакцин являются безопасными при беременности.
На разные виды вакцин вырабатываются разные подклассы антител, что учитывается для получения лучшей эффективности вакцинации. Существует четыре подкласса антител IgG, которые по-разному проходят через плацентарный барьер.
Уровень иммуноглобулинов IgG1 самый высокий в крови пуповины и плода. Хуже всех через плаценту проникают антитела IgG2, которые чаще всего вырабатываются при использовании полисахаридных вакцин. Антитела IgG3 и IgG4 тоже попадают в кровяное русло ребенка, в небольшом количестве. Это учитывается при выборе вакцин при беременности, но также при выборе срока для прививки.
Все прививки можно разделить на те, которые проводятся до контакта женщины с инфекцией (и это лучший вариант), и те, которые вводятся после возможного или подтвержденного заражения (в таких случаях вводят уже готовые антитела). Также прививки делятся на рутинные и рекомендованные при определенных обстоятельствах.
К рекомендованным рутинным относятся прививки от коклюша, столбняка и гриппа. Четких рекомендаций о том, на каком сроке беременности нужно проводить вакцинацию от этих заболеваний, нет, но при планировании вакцинации следует учесть ряд факторов.
Необходимо знать, что защитный уровень антител появляется через три недели после прививки. Это учитывается, например, при вакцинации от гриппа — желательно успеть привиться до возникновения пика сезонных простуд и гриппа. В таких случаях срок беременности роли не играет.
Прививка от коклюша проводится ради получения хорошего уровня антител и передачи этих антител плоду. Поэтому чаще всего ее проводят в третьем триместре.
ВОЗ начала рекомендовать прививку от столбняка в странах с низким социальным уровнем, так как многим женщинам приходится рожать в плохих гигиенических условиях. Эта прививка также значительно снижает смертность новорожденных из-за столбняка.
В развитых странах вакцинация от столбняка проводится в детстве с ревакцинацией каждые десять лет. Считается, что пяти доз вакцины достаточно для формирования стойкого иммунитета до глубокой старости. Тем не менее, большинство женщин в бедных странах не привиты или не проходили ревакцинацию.
Привиться от столбняка можно в любой момент беременности, но чаще всего это рекомендуют сделать в конце второго или начале третьего триместров.
Все другие прививки проводятся по показаниям, например, при путешествии беременной женщины в определенный регион мира, где высокий уровень риска заразиться какой-то опасной инфекцией.
Почему большинство вакцин безопасны при беременности
С учетом технологии производства и состава современных вакцин практически все они не представляют опасности для беременных женщин.
У антипрививочников нередко возникают аргументы, что проверка вакцин на беременных женщинах является проявлением антигуманности. На самом деле, никто никогда вакцины на беременных женщинах не проверял.
Информацию о безопасности и эффективности вакцин при беременности врачи и ученые получают за счет тщательно собранной информации о побочных сторонах вакцинации через публичные реестры такой информации. И нередко женщины не знают, что они беременны, когда проходят вакцинацию.
За почти 70 лет вакцинации в развитых странах, где от 80 до 98 процентов людей прививались в течение своей жизни, получено огромное количество данных о влиянии вакцин, в том числе на плод и беременность.
И пока что нет достоверных данных о том, что прививки вызывают нарушение беременности, пороки развития и другие отклонения у матери и плода.
Вакцинация от коронавирусной инфекции при беременности
На фоне пандемии многих женщин, которые планируют беременность или уже находятся в положении, волнует вопрос вакцинации от коронавируса. Конечно же, существующие вакцины от ковида не тестировались на беременных женщинах. До того, как они начали использоваться при беременности, были приняты во внимание многие важные факты.
На современном рынке изучены две группы вакцин — ДНК-и РНК-содержащие вакцины (Pfizer, Moderna) и векторные вакцины (AstraZeneka, Спутник V и другие), которые прошли уже испытания на большом количестве людей и показали хорошие уровни эффективности.
На генно-молекулярные вакцины иммунитет вырабатывается в 97–98 процентах случаев при правильном режиме вакцинации, на векторные вакцины — до 70 процентов случаев. Также значительно понижаются уровни проявления симптомов при заражении коронавирусной инфекцией.
Обе группы вакцин не противопоказаны при беременности, так как первая группа не содержит вирусы, а вторая группа имеет непатогенные (незаразные) аденовирусы, которые тоже не опасны для беременных. Предпочтение отдается ДНК и РНК-вакцинам, так как их эффективность выше.
Остальные группы вакцин все еще проходят разработку или испытания и пока что не используются повсеместно, тем более во время беременности.
Поскольку технология изготовления этих вакцин ничем не отличается от технологий, которые использовались для получения других прививок, то быстрое создание вакцины не было проблемой.
Исследования на добровольцах было хоть и кратковременным, но масштабным, и не показало никаких дополнительных осложнений, которые не были известны в медицине до этого.
Вакцинация беременных женщин началась в Европе, США, Канаде и Израиле в мае 2021 года, когда были проанализированы зарегистрированные случаи, при которых женщине делали прививку на этапе планирования или на ранних сроках беременности по ее согласию или незнанию о своем положении.
В этих случаях не было обнаружено негативных последствий для матери и плода. Плюс ко всему с учетом механизма действия вакцин и их состава было известно, что эти вакцины не противоречат механизму действия и составу уже широко применяемых вакцин от других инфекций.
Масштабное проведение вакцинации от коронавирусной инфекции позволило многим странам отменить карантин, снять масочный режим, открыть публичные учреждения, а также границы для туристов. Также значительно уменьшились новые случаи заражения коронавирусом, как и уровень осложнений при возникновении инфекции. Наоборот, в странах с низкими уровнями вакцинациями наблюдается рост случаев заражения коронавирусом и также рост смертельных случаев из-за этой инфекции.
Вакцинация — это не только забота о собственном здоровье, но и забота о здоровье всех остальных людей. В информационную эру и в эпоху новейших технологий нельзя мыслить категориями Средневековья, не понимая и не принимая факта, что эпидемии опасных инфекций уничтожили больше населения земного шара, чем все вместе взятые войны.