10 самых дорогих шампанских вин в мире

Шампанское уже начиная с 17-го века неизменно ассоциируется с высшим обществом и торжеством. Шампанское оказалось в фильмах о Джеймсе Бонде, культовых видеоклипах и в ванне Мэрилин Монро — как известно, дива однажды откупорила 350 бутылок изысканного напитка с пузырьками и наполнила им свою ванну, чтобы понежиться в ней обнаженной.

Настоящее шампанское рождается лишь в Шампани, крошечном винодельческом регионе Франции. И при изготовлении эксклюзивного напитка используются конкретные сорта винограда, обеспечивающие шампанскому особенно тонкий вкус, отличающий его от игристых вин. Это, безусловно, прочувствуют истинные ценители, вкусовые рецепторы которых натренированы. Обычный же человек, вполне возможно, и не заметит разницы между качественным игристым вином и шампанским, хотя…

Словом, определенно стоит как-нибудь вместо ящика популярного игристого выбрать бутылку какого-нибудь баснословно дорогого, но фантастически качественного шампанского. Например, из списка десяти самых дорогих шампанских вин — интересно, насколько вкусным окажется напиток с пузырьками по цене золота?

Moët & Chandon Dom Perignon White Gold 1995

2500 долларов

Moët & Chandon — один из самых известных производителей шампанского в мире. Вино 1995 года, — конечно, эксклюзивный выпуск, его не найдешь на полке супермаркета. Цену повышают также бутылка и упаковка, которые также уникальны.

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