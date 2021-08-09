Примиримые противоречия: как решать конфликты братьев и сестер

Разбираемся в правилах, которые помогут стабилизировать эмоциональное торнадо и при этом сохранить нервную систему, на примере новой серии мультфильма “Про Миру и Гошу” — “Разозлились”.

Правило № 1: не теряйте контроль над собой



Всем бывает обидно. Маленьким, детям и взрослым.

(из мультсериала “Про Миру и Гошу”, серия “Разозлились”)

Звучит шаблонно, но помните, кто здесь взрослый. Да, ссоры между детьми всегда возникают не вовремя. Родители устали, заняты важным вопросом, и именно в эту минуту дома, как правило, случается скандал.

В такой ситуации легко обвинить старшего ребенка (“ты же должен понимать”), быстро найти виновного и вернуться к делам. Но это отдаляет детей от приобретения навыка выхода из конфликтов и формирования здоровой связи между ними. Сохранить холодную голову и постараться разобраться объективно — будет лучшим подходом. Но это не означает, что свои эмоции нужно скрывать и вот почему.

Правило № 2: проговаривайте свои (даже плохие) эмоции



Для трехлетки сломанная игрушка — настоящая трагедия. Но если совсем никак не отреагировать на инцидент, ребенок может воспринять такое поведение родителей как обесценивание детских чувств. До вывода “все, что я говорю и делаю, для них неважно” один шаг.

Поэтому очень полезно во время детского конфликта самим взрослым проговаривать эмоции: “Я очень злюсь”, “Как же я рад, что вы помирились”, “Я благодарен”, “Я хочу остаться один”, “Мне обидно”.

Как развить эмоциональный интеллект ребенка?



Дети запомнят это как правильную модель поведения при следующем конфликте и разобраться, из-за чего произошла ссора, будет легче. В момент, когда ребенок злится, можно будет сказать: “Я вижу, ты расстроен, почему?”, “Ты хотел поиграть один?”.

Если в семье принято открыто говорить о чувствах, то ребенку будет проще выражать свои и отслеживать смену настроения.