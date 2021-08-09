Примиримые противоречия: как решать конфликты братьев и сестер
Разбираемся в правилах, которые помогут стабилизировать эмоциональное торнадо и при этом сохранить нервную систему, на примере новой серии мультфильма “Про Миру и Гошу” — “Разозлились”.
Правило № 1: не теряйте контроль над собой
Всем бывает обидно. Маленьким, детям и взрослым.
(из мультсериала “Про Миру и Гошу”, серия “Разозлились”)
Звучит шаблонно, но помните, кто здесь взрослый. Да, ссоры между детьми всегда возникают не вовремя. Родители устали, заняты важным вопросом, и именно в эту минуту дома, как правило, случается скандал.
В такой ситуации легко обвинить старшего ребенка (“ты же должен понимать”), быстро найти виновного и вернуться к делам. Но это отдаляет детей от приобретения навыка выхода из конфликтов и формирования здоровой связи между ними. Сохранить холодную голову и постараться разобраться объективно — будет лучшим подходом. Но это не означает, что свои эмоции нужно скрывать и вот почему.
Правило № 2: проговаривайте свои (даже плохие) эмоции
Для трехлетки сломанная игрушка — настоящая трагедия. Но если совсем никак не отреагировать на инцидент, ребенок может воспринять такое поведение родителей как обесценивание детских чувств. До вывода “все, что я говорю и делаю, для них неважно” один шаг.
Поэтому очень полезно во время детского конфликта самим взрослым проговаривать эмоции: “Я очень злюсь”, “Как же я рад, что вы помирились”, “Я благодарен”, “Я хочу остаться один”, “Мне обидно”.
Как развить эмоциональный интеллект ребенка?
Дети запомнят это как правильную модель поведения при следующем конфликте и разобраться, из-за чего произошла ссора, будет легче. В момент, когда ребенок злится, можно будет сказать: “Я вижу, ты расстроен, почему?”, “Ты хотел поиграть один?”.
Если в семье принято открыто говорить о чувствах, то ребенку будет проще выражать свои и отслеживать смену настроения.
Психологи утверждают, до трех лет ребенок совсем не контролирует свое эмоциональное состояние. В возрасте от трех до шести лет он абстрактно понимает понятие “хорошо-плохо” и только учится управлять реакцией на перепады настроения. В период от семи до девяти лет ребенок начинает адаптацию к социальной среде, он учится правильно проявлять эмоции.
И только к 18–22 годам человек способен объективно оценивать свое поведение. К этому возрасту формируется та часть головного мозга, которая позволяет управлять чувствами. Но уже с раннего возраста родители могут повлиять на то, как именно ребенок будет проявлять эмоции: разобьет стакан в порыве гнева или сможет озвучить их, взять паузу и пойти прогуляться.
Правило № 3: будьте беспристрастны
Постарайтесь не принимать чью-либо сторону. Родитель должен постараться стать своеобразным модератором дебатов (а не судьей на ринге). Задача взрослого — дать возможность каждому ребенку заявить и аргументировать свою позицию.
Даже взрослому будет неприятно, если его партнер поддержит в споре другую сторону. Ребенку, который еще не владеет своими эмоциями, будет тем более обидно выслушивать обвинения и нотации.
Если возраст детей (и ваша выдержка) позволяют, необходимо выслушать всех участников конфликта. Каждый может предложить выход из ситуации, проговорить последствия (или их отсутствие), прийти к компромиссу. Вариантом примирения может стать общая игра, где каждому отведена своя роль.
Очень важно, чтобы у ребенка с детства было свое мнение, границы и возможность быть услышанным. Научить братьев и сестер садиться за “стол переговоров” — выгодная инвестиция в решение конфликтов в будущем.
Чаще всего, официальное предложение провести переговоры у детей вызывает смех и ситуация принимает мирное русло. К тому же, такая практика формирует доверительные отношения. Ведь взрослый не критикует, не оценивает, не сравнивает, а слушает и принимает мнения других.
Правило № 4: покажите, как выплеснуть эмоции экологично
Нам всем в детстве твердили, что злиться плохо, надо быть послушными, нельзя обижаться. Но все невысказанные когда-то обиды рано или поздно найдут выход.
Методы решения конфликтов, где ребенок не имеет право открыто проявлять себя, не работают. Намного важнее понять, как выразить обиду и злость без ущерба для себя и окружающих.
Узнать это можно в новой серии мультсериала “Про Миру и Гошу”, которая называется “Разозлились”. Эпизод уже набрал более 500 тысяч просмотров. В новой серии главная героиня оказывается один на один с раздражением, злостью, обидой. Девочка пытается понять, что чувствует, и как выйти из этой ситуации. Что делать, когда у тебя что-то не получается? И находит выход. Например, можно подышать, успокоиться и показать, как ты злился
Вот как бывает: Мира хотела строить, а Бейби хотела ломать.
И вы обе разозлились, да? А как вы разозлились, покажите? Как тигр?…
(из мультсериала “Про Миру и Гошу”, серия “Разозлились”)
Конечно, люди не рождаются сразу с развитым эмоциональным интеллектом. И чаще всего, неумение контролировать эмоциональное состояние мешает им во взрослой жизни. Родителей, которые учат управлять эмоциями, психолог Джон Готтман называет “эмоциональными воспитателями”. Быть таким родителем задача не из легких, но результат стоит того.