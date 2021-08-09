Самая узнаваемая активистка в мире: Грета Тунберг — на обложке Vogue!

“За последние три года Грета Тунберг стала самой узнаваемой активисткой в мире, призывающей мировых лидеров остановить климатический кризис. Учитывая нашу любовь к природе, мы не могли придумать никого более подходящего для дебютного номера Vogue Scandinavia”, — говорится на сайте издания.

“Я уже не могу за этим уследить. Каждый день обо мне появляется как минимум одна новая теория заговора. В одну секунду я американский шпион, в другую — русский агент; то я коммунист, то крайний капиталист. В одну секунду меня контролируют родители, и я не могу думать самостоятельно; в следующую секунду я злой манипулятивный маленький ребенок. Эти теории не совпадают между собой, и в этом тоже есть своя прелесть”, — говорит Тунберг.