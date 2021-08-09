Как всегда удачно получаться на фотографиях: 5 советов перед фотосессией(4)
Совет 1: подготовиться
Да, фотограф уберет недостатки кожи и какие-то мелкие недочеты. Однако полностью изменить вашу внешность вряд ли будет. Обязательно подготовьтесь перед фотосессией. Нужно насытить кожу, сделать коррекцию бровей, провести макияж, уложить волосы и так далее. Маникюр и педикюр тоже не будут лишними, так как детали на снимках важны не меньше основного сюжета. Причем не забудьте, что делать это нужно заранее, особенно когда речь идет о пилингах и косметологических процедурах. А перед днем фотосессии на ночь не пейте много воды, иначе рискуете столкнуться с отеками.
Совет 2: выспитесь
Никакие синяки под глазами и отсутствие блеска в них невозможно будет спрятать за фильтрами и коррекцией. Грусть, раздражение, отсутствие настроения из-за дефицита сна — все это будет способно исправить даже самый лучший кадр. Поэтому важно как следует выспаться — не меньше 7-8 часов сна вам потребуется для того, чтобы снять усталость и другие негативные эмоции. Постарайтесь также как следует отдохнуть в предшествующий фотосессии вечер. Спокойный вечер с милым фильмом или книгой, а также горячая ванна помогут вам в этом.
Совет 3: позаботьтесь о макияже и прическе
Даже фотосессия, в которой вы выглядите естественно, должна быть с должной подготовкой. Не обязательно обращаться за помощью к профессионалам. Макияж и прическа смогут сотворить настоящее чудо и превратить вас в принцессу на снимках. Тем более с их помощью можно сделать нужный образ — от милой до роковой красотки. Макияж и укладка — верные помощники в этом.
Совет 4: порепетируйте улыбку и движения
На фотосессии можно ощущать стеснения и скованность. Но лишить себя этого возможно при помощи репетиций до съемки. Скованность проявится в виде зажатых поз, железных неестественных рук и напряжения на лице. Расслабьтесь в день фотосессии и тогда фотографии будут максимально привлекательными. Помните об одном лайфхаке — максимально естественным человек получается в процессе движения. Взмахи волосами, повороты, жестикуляция — все это поможет быть более симпатичным на снимках.
Совет 5: выберите ракурс
У каждого из нас есть своя рабочая и нерабочая сторона. С рабочей стороны ты получаешься максимально красиво и интересно. Как ее найти? Сделать несколько селфи на телефон с разных ракурсов и посмотреть — что вам нравится больше? Предупредите фотографа об этом, чтобы он ловил ваши лучшие позы и ракурсы.
А вообще, на фотосессии получайте удовольствие! Это интересный процесс, в результате которого вы сможете получить не только крутые фотокарточки, но и поймать вдохновение.