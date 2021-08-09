Как всегда удачно получаться на фотографиях: 5 советов перед фотосессией

Совет 1: подготовиться

Да, фотограф уберет недостатки кожи и какие-то мелкие недочеты. Однако полностью изменить вашу внешность вряд ли будет. Обязательно подготовьтесь перед фотосессией. Нужно насытить кожу, сделать коррекцию бровей, провести макияж, уложить волосы и так далее. Маникюр и педикюр тоже не будут лишними, так как детали на снимках важны не меньше основного сюжета. Причем не забудьте, что делать это нужно заранее, особенно когда речь идет о пилингах и косметологических процедурах. А перед днем фотосессии на ночь не пейте много воды, иначе рискуете столкнуться с отеками.

Совет 2: выспитесь

Никакие синяки под глазами и отсутствие блеска в них невозможно будет спрятать за фильтрами и коррекцией. Грусть, раздражение, отсутствие настроения из-за дефицита сна — все это будет способно исправить даже самый лучший кадр. Поэтому важно как следует выспаться — не меньше 7-8 часов сна вам потребуется для того, чтобы снять усталость и другие негативные эмоции. Постарайтесь также как следует отдохнуть в предшествующий фотосессии вечер. Спокойный вечер с милым фильмом или книгой, а также горячая ванна помогут вам в этом.

Совет 3: позаботьтесь о макияже и прическе

Даже фотосессия, в которой вы выглядите естественно, должна быть с должной подготовкой. Не обязательно обращаться за помощью к профессионалам. Макияж и прическа смогут сотворить настоящее чудо и превратить вас в принцессу на снимках. Тем более с их помощью можно сделать нужный образ — от милой до роковой красотки. Макияж и укладка — верные помощники в этом.

Совет 4: порепетируйте улыбку и движения