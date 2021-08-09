Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года(1)
Овен. Овнам в самую первую очередь стоит перестать ругать и корить себя за прошлые ошибки. Не нужно себе вредить таким образом, потому что это может привести к самосглазу. На этой неделе Овнам категорически запрещено рассказывать посторонним людям о своих планах. Это может сорвать любое дело, любой проект в работе и бизнесе. Любовные похождения и намерения тоже лучше никому не озвучивать. Чужое мнение по любому вопросу может уничтожить на корню самую мощную мотивацию, которая будет на этой неделе основным двигателем прогресса.
Телец. У Тельцов будет неделька не из легких. Придется часто принимать важные решения, общаться не с самыми приятными людьми, много работать. Время пролетит быстро, а сил и энергии будет тратиться вдвое больше, чем обычно. Очень важно фокусироваться на личных проблемах и на проблемах семьи. Звездам понравится в Тельцах умение оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. В дни отдыха можно смело баловать себя развлечениями и покупками.
Близнецы. Неделя с 9 по 15 августа будет временем самопознания для Близнецов. Нужно проанализировать свои сильные и слабые стороны, а также попробовать избавиться от привычек, которые отнимают счастье. В эти семь дней действует простой закон: “Хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам”. Не нужно опираться на чужое плечо, потому что другие люди сами, скорее всего, будут очень заняты. Это идеальное время для отпуска, смены обстановки, поиска новых увлечений.
Рак. У Раков начинается очень благоприятное время для покупок, смены работы, поисков новых увлечений и новых источников дохода. В период с 9 по 15 число лучше инвестировать время и силы в собственное развитие. Это обязательно привлечет внимание новых людей, в том числе противоположного пола. Успех не приходит один. С ним появляются удача в любви и хорошее настроение.
Лев. У Львов начинается отличное время для работы с людьми. В целом общение будет дарить огромное количество позитивных эмоций. Но стоит помнить, что далеко не со всеми это будет работать в полной мере. Астрологи отмечают, что с 9 по 15 число важно проявлять сопереживание, демонстрировать любовь и уважение к окружающим. За это Львы получат много добрых слов и помощи в ответ. В конце недели может быть наплыв дурных сновидений. Если приснится что-то очень плохое, нужно оставлять негатив в прошлом, помня, что это просто сон.
Дева. У людей данного Знака Зодиака начинается период самопознания, так как 11 августа Меркурий перейдет в Деву, где пробудет до 30 числа. На этой неделе Девы станут более удачливыми в финансовой сфере, ведь Меркурий - их главный покровитель. Всех денег им, конечно, не заработать, но существенную прибавку к зарплате получить можно. При недостатке энергии стоит воспользоваться так называемыми аффирмациями силы. В делах и в работе стоит соблюдать рациональный подход, а также помнить о технике безопасности.
Весы. В пятницу и субботу стоит быть осторожнее за рулем. В начале недели ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов, которые могли изрядно расшатать нервы Весам в прошлом. В хорошем настроении, обеспеченном звездами, Весы смогут сделать гораздо больше дел, чем обычно. Это волшебное время для Весов, поскольку они смогут стать теми, кем хотят, и добиться того, чего делают. Вселенная на их стороне, поэтому важно не терять времени даром.
Скорпион. Скорпионов в последнее время могло преследовать постоянное чувство безнадежности и уныния. Настало время сменить его на мотивацию, оптимизм и веру в себя. Звезды помогут этим людям изменить жизнь к лучшему. Не исключено, что ночные светила помогут Скорпионам встретить на своем пути очень важных людей, кармически связанных с ними. Они помогут в решении сложных проблем и неурядиц, помогут понять, как перезагрузить сознание и стать лучшей версией себя.
Стрелец. Для привлечения удачи астрологи советуют в начале недели позаботиться об информационной защите - сменить пароли, проверить компьютер на вирусы. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам на этой неделе. Что касается настроения и здоровья, то тут Стрельцы будут на высоте, однако в период с 9 по 15 число их может в любой момент накрыть усталость. Дыхательнае техники поможет вернуть силы и сохранить успех. Неделя будет динамичной и в некотором смысле непредсказуемой.
Козерог. Козерогам стоит начать с создания благоприятной домашней энергетики. Начать неделю важно с уборки, наведения порядка и избавления от мусора, хлама. В середине недели звезды и планеты будут не в духе, поэтому покупки лучше отложить. С 9 по 11 число будет мало везти тем, кто занят в сфере торговли, зато потом ситуация резко поменяется к лучшему. Также на этой неделе Козероги смогут встретить свою вторую половину. Харизма и обаяние Козерогов значительно вырастут, что станет отличным подспорьем к любовным приключениям.
Водолей. Самый лучший способ на этой неделе получить то, что желает сердце, — визуализировать. Вселенная поможет этим людям сделать перезагрузку сознания - понять свои истинные цели, избавиться от страхов и сомнений. Это идеальное время для поисков новой работы, увлечений, открытия нового бизнеса. В конце недели Водолеи могут внезапно встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Придется стать более самостоятельными.
Рыбы. Как известно, поездки и смена обстановки полезны для энергетики человека. Звезды сейчас в таком положении, при котором Рыбам можно и даже нужно отправляться в дальнюю дорогу и находиться в постоянном движении. Главное - все делать без спешки, осмотрительно и аккуратно. В любви у Рыб может наступить не самая светлая полоса, но все возможные проблемы можно будет обойти стороной. Для этого придется научиться идти навстречу окружающим людям. Не нужно ставить никому ультиматумов.
Звезды в отличном положении для многих из нас, но все может испортить пятница 13. В этот день эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть осторожнее в общении с токсичными людьми. Это будет неблагоприятное время для путешествий, новых знакомств, покупок.