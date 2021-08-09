Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Овен. Овнам в самую первую очередь стоит перестать ругать и корить себя за прошлые ошибки. Не нужно себе вредить таким образом, потому что это может привести к самосглазу. На этой неделе Овнам категорически запрещено рассказывать посторонним людям о своих планах. Это может сорвать любое дело, любой проект в работе и бизнесе. Любовные похождения и намерения тоже лучше никому не озвучивать. Чужое мнение по любому вопросу может уничтожить на корню самую мощную мотивацию, которая будет на этой неделе основным двигателем прогресса.

Телец. У Тельцов будет неделька не из легких. Придется часто принимать важные решения, общаться не с самыми приятными людьми, много работать. Время пролетит быстро, а сил и энергии будет тратиться вдвое больше, чем обычно. Очень важно фокусироваться на личных проблемах и на проблемах семьи. Звездам понравится в Тельцах умение оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. В дни отдыха можно смело баловать себя развлечениями и покупками.

Близнецы. Неделя с 9 по 15 августа будет временем самопознания для Близнецов. Нужно проанализировать свои сильные и слабые стороны, а также попробовать избавиться от привычек, которые отнимают счастье. В эти семь дней действует простой закон: “Хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам”. Не нужно опираться на чужое плечо, потому что другие люди сами, скорее всего, будут очень заняты. Это идеальное время для отпуска, смены обстановки, поиска новых увлечений.

Рак. У Раков начинается очень благоприятное время для покупок, смены работы, поисков новых увлечений и новых источников дохода. В период с 9 по 15 число лучше инвестировать время и силы в собственное развитие. Это обязательно привлечет внимание новых людей, в том числе противоположного пола. Успех не приходит один. С ним появляются удача в любви и хорошее настроение.