Мать 16 детей решила не останавливаться и рожать “пока это возможно”

Супруги Бонелл поженились 32 года назад, за это время у пары родились девять сыновей и семь дочерей. Отвечая на вопросы в видео, 51-летняя Джени призналась, что они хотели бы еще детей, но пока она не беременна.

Она добавила, что в их с мужем возрасте уже не так просто зачать и родить ребенка, поэтому они будут рады, если вдруг это случится. Если нет, то они все равно будут счастливы.

По словам женщины, ей нравится быть беременной, и она всегда наслаждалась этим состоянием. “Много детей — это весело. Мы будем рожать детей до тех пор, пока это возможно”, — прокомментировала Джени. Бонеллы отметили, что выкладываются на 100 процентов в воспитании детей и считают, что посвящать почти все свое время детям — правильно.

Ранее Джени Бонелл рассказала о стратегической подготовке к Рождеству. По словам Бонелл, Рождество для семьи из девяти сыновей и семи дочерей обходится в сумму от трех до пяти тысяч долларов (от 2500 до 4300 евро).