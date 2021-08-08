08.08.2021, 17:06
ВИДЕО | Смотрите, как романтично! Участник Ironman в Таллинне сделал предложение своей девушке прямо на финише(15)
Photo by TranStudios Photography & Video from Pexels
Пользовательница TikTok из Эстонии hannahinestonia поделилась видео с субботнего финиша Ironman, на котором один из спортсменов делает предложение своей девушке прямо на финише гонки.
“Я сегодня смотрела Ironman в Таллинне, когда случилось это…“ — пишет hannahinestonia в подписи к TikTok-видео, на котором один из участников Ironman в Таллинне на финише вдруг опустился на колени. “Он выглядит уставшим”, — пишет hannahinestonia. Однако дальше становится видно, что спортсмен стоит на коленях перед девушкой. “Он что, делает предложение? — комментирует пользовательница видео, на котором девушка закрывает лицо руками и кивает. — Подождите... Она сказала “да”! Поздравляю!“ Судя по концовке видео, мужчину очень тронула реакция его избранницы.
Смотрите, как это было романтично!