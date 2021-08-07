Евросоюз массово отзывает продукты из-за опасной добавки

“Для продуктов, содержащих добавку E410, которая, как известно, загрязнена оксидом этилена, не может быть определен безопасный уровень воздействия для потребителей, и, следовательно, представляет потенциальный риск”, — заключили координаторы по кризису, представляющие все государства-члены, а также Исландия и Норвегия.

Е410 представляет собой растительную камедь с галактоманнаном, извлекаемую из семян рожкового дерева и используемую в качестве загустителя, стабилизатора и желирующего компонента в пищевых продуктах.

Он широко применяется в мороженом, йогурте, сыре, напитках, соусах и заправках, а также в хлебобулочных изделиях.

По данным Федерального института оценки рисков Германии, окись этилена является канцерогенной и мутагенной. Ее использование запрещено в производстве продуктов питания в ЕС. Однако она используется в ряде третьих стран для борьбы с грибками и бактериями.

“Для обеспечения высокого уровня защиты здоровья необходимо, чтобы участники хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов или кормов, разместившие такие продукты на рынке ЕС, под контролем национальных компетентных органов изъяли эти продукты с рынка ЕС”.



