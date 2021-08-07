Красота и здоровье
07.08.2021, 17:45

Евросоюз массово отзывает продукты из-за опасной добавки

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by Michael Burrows from Pexels
Координаторы продовольственного и кормового кризиса Европейской комиссии согласовали массовый отзыв продуктов, содержащих камедь рожкового дерева E410, загрязненную оксидом этилена, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.

“Для продуктов, содержащих добавку E410, которая, как известно, загрязнена оксидом этилена, не может быть определен безопасный уровень воздействия для потребителей, и, следовательно, представляет потенциальный риск”, — заключили координаторы по кризису, представляющие все государства-члены, а также Исландия и Норвегия.

Е410 представляет собой растительную камедь с галактоманнаном, извлекаемую из семян рожкового дерева и используемую в качестве загустителя, стабилизатора и желирующего компонента в пищевых продуктах.

Он широко применяется в мороженом, йогурте, сыре, напитках, соусах и заправках, а также в хлебобулочных изделиях.

По данным Федерального института оценки рисков Германии, окись этилена является канцерогенной и мутагенной. Ее использование запрещено в производстве продуктов питания в ЕС. Однако она используется в ряде третьих стран для борьбы с грибками и бактериями.

“Для обеспечения высокого уровня защиты здоровья необходимо, чтобы участники хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов или кормов, разместившие такие продукты на рынке ЕС, под контролем национальных компетентных органов изъяли эти продукты с рынка ЕС”.


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