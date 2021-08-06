Сводные брат и сестра воссоединились после 40 лет разлуки

Когда Браун было всего пять дней, ее биологическая мать отказалась от нее — женщина страдала тяжелой формой эпилепсии и считала, что не в состоянии заботиться о дочери. Британку забрала приемная семья Бартеров.

“В приемной семье ощущаешь себя по-другому — не чувствуешь, что ты настоящая часть семьи, а считаешь себя дополнением”, — рассказала 53-летняя Браун. В семье, в которую она попала, был еще один ребенок — Джон. Дети быстро подружились, однако Бартеры удочерили только Кейт, а от Джона отказались из-за его “тяжелого характера”. Так они разлучились более чем на 40 лет.

По словам Джона, он чувствовал себя “белой вороной”. “Всех остальных детей усыновили, а меня словно оставили на произвол судьбы”, — признался он.

Однажды Кейт решила обратиться за помощью в поисках брата к программе Long Lost Family. Выяснилось, что Джон жил всего в 11 километрах от дома Бартеров. Сводные брат и сестра встретились в пабе неподалеку от места, где они вместе росли. Кейт подарила Джону на память сувенир с надписью, которая гласит: “Я улыбаюсь, потому что ты мой брат. Я смеюсь, потому что ты ничего не можешь с этим поделать”.

“Мы испытали примерно то, что мы чувствовали, когда были детьми”, — поделилась впечатлениями Кейт после эмоциональной встречи.