Новолуние 8 августа 2021 года: что можно делать и что нельзя

Что можно делать 8 августа

Получать новые знания. Это не только можно делать, но и нужно. Лев - это Знак действия, но не всегда эти действия должны быть физическими. Вы можете начать поиски новых увлечений или научиться чему-то новому.

Можно развлекаться, но лучше делать это дома: смотреть кино, слушать музыку. В этот день нужно делать то, что будет давать вам мотивацию для начала новой недели. Любые дела, приносящие удовольствие, станут очень полезными.

Поиски мотивации и вдохновения. Это очень удачный день не только для творческих людей, находящихся в кризисе, но и для всех, кто желает найти для себя новое увлечение, хобби. В этот день старайтесь прислушиваться к интуиции.

Можно заниматься домашними делами. Например, можно сделать перестановку мебели, уборку. Главное, чтобы вас порадовал результат. Астрологи советуют также не тратить на это слишком много времени, особенно если сам процесс уборки не доставляет вам удовольствия.

Если этот день для вас будет рабочим, старайтесь искать баланс между работой и отдыхом. Не переутомляйтесь, но и от обязанностей не отлынивайте. Новая Луна во Льве не признает крайностей в любом проявлении.

Что нельзя делать в это Новолуние

8 числа астрологи настоятельно советуют не играть в азартные игры, не делать ставок, не рисковать. То же самое касается и экстремальных видов спорта, ведь это тоже риски, на кону которых стоят уже не деньги, а здоровье.

Нельзя тратить большие суммы денег. Под влиянием Льва многим может захотеться побаловать себя чем-то: новой одеждой, украшениями, парфюмом. Не стоит идти на поводу у таких мыслей. Поберегите деньги. Если и баловать себя чем-то, то пусть это будет вкусная еда.

Не стоит показывать людям свои негативные эмоции. К сожалению, окружающие будут запоминать только все самое плохое. Старайтесь признаваться в любви и делать комплименты, забыв о претензиях и обидах.