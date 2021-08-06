В ближайшие 10 лет мир недосчитается 5 миллионов девочек

Ученые подготовили два возможных сценария развития событий. Согласно одному из них, основанному на статистических данных из 12 стран, в которых соотношение мужчин и женщин увеличилось с 1970 года, к 2030 году родится на 4,7 миллиона девочек меньше.

Второй сценарий основан на наблюдаемых тенденциях и снижении рождаемости в 17 странах, где это соотношение может увеличиться из-за социальных или культурных тенденций. Этот сценарий дает еще менее оптимистичный прогноз: к 2100 году дефицит девочек превысит 22 миллиона по всему миру.

Такая гендерная политика приведет к избытку молодых мужчин в более чем трети населения мира и спровоцирует «брачный кризис» в пострадавших странах, считают ученые.

“Сокращение численности женщин в обществе может привести к повышению уровня антисоциального поведения и насилия, что в конечном итоге может повлиять на долгосрочную стабильность и устойчивое социальное развитие”, — пишут в исследовании.

Основываясь на собственном исследовании, группа ученых призвала продолжать собирать данные о рождаемости и предпринимать действия для достижения гендерного равенства

Организация Объединенных Наций ставит практику пренатального выбора пола в один ряд с детскими браками и калечащими операциями на женских половых органах — это крайне вредная идея, которую необходимо искоренять.