Олимпийская спортсменка пожаловалась на неудобства при кормлении грудью на Играх в Токио

В середине июля испанская синхронистка Óна Карбонелль выложила в своем инстаграме видео, в котором пожаловалась на невыполнимые условия для кормления грудью на Олимпийских играх. Изначально организаторы запретили въезд для любых неаккредитованных лиц, что вынудило кормящих спортсменок или сворачивать грудное вскармливание, или запасать молоко впрок.

За три недели до начала первых квалификационных соревнований организаторы объявили, что кормящим спортсменкам будет разрешено привезти с собой детей. Однако правила, которые они установили, для некоторых оказались невыполнимыми: в течение всего времени пребывания в стране ребенок не должен покидать гостиницу, которую сопровождающие взрослые даже не могут выбрать сами. В результате кормящим матерям приходится по несколько раз в день выезжать из Олимпийской деревни, рискуя по дороге подхватить коронавирусную инфекцию и заразить коллег по команде.

Óна Карбонелль в итоге решила оставить сына дома, а чтобы не сворачивать грудное вскармливание, пользовалась молокоотсосом. “Надеюсь, что это видео — а еще тот факт, что с аналогичными трудностями сталкивается каждая вторая спортсменка, — поможет исправить положение, потому что сегодня такое ненормально”, — говорит спортсменка.