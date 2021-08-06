Конкурс
06.08.2021, 12:45

ИТОГИ КОНКУРСА | Конкурс "Мое любимое летнее платье" завершен. Кому достается главный приз от эстонского бренда Tallinn Dolls?

 
Диана Василевская, победительница конкурса "Мое любимое летнее платье"
Диана Василевская, победительница конкурса "Мое любимое летнее платье"
Erakogu
Ну что же, мы готовы подвести итоги конкурса "Мое любимое летнее платье". Без сомнений, этот конкурс стал самым массовым и красивым! Мы получили от наших читательниц 73 прекрасные летние фотографии, за которые голосовали читатели портала RusDelfi и JANA.

Большинство голосов по итогам голосования досталось участнице под номером 43 - Диане Василевской. Мы поздравляем Диану с победой, ей достается наряд от эстонского бренда Tallinn Dolls стоимостью 228 евро. По вопросу получения приза мы свяжемся с победительницей.

Победительница конкурса "Мое любимое летнее платье": "Моего любимое летнее платье в этом году. Самое нежное, которое я когда-либо мерила:)"

Мы от всего сердца благодарим всех участниц за ваши прекрасные фотографии и трогательные истории о платьях. Давайте насладимся ими еще раз!

Результаты голосования в рамках конкурса "Мое любимое летнее платье":

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