06.08.2021, 12:45
ИТОГИ КОНКУРСА | Конкурс "Мое любимое летнее платье" завершен. Кому достается главный приз от эстонского бренда Tallinn Dolls?
Большинство голосов по итогам голосования досталось участнице под номером 43 - Диане Василевской. Мы поздравляем Диану с победой, ей достается наряд от эстонского бренда Tallinn Dolls стоимостью 228 евро. По вопросу получения приза мы свяжемся с победительницей.
Мы от всего сердца благодарим всех участниц за ваши прекрасные фотографии и трогательные истории о платьях. Давайте насладимся ими еще раз!
Результаты голосования в рамках конкурса "Мое любимое летнее платье":