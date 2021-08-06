ИТОГИ КОНКУРСА | Конкурс "Мое любимое летнее платье" завершен. Кому достается главный приз от эстонского бренда Tallinn Dolls?

Большинство голосов по итогам голосования досталось участнице под номером 43 - Диане Василевской. Мы поздравляем Диану с победой, ей достается наряд от эстонского бренда Tallinn Dolls стоимостью 228 евро. По вопросу получения приза мы свяжемся с победительницей.

Мы от всего сердца благодарим всех участниц за ваши прекрасные фотографии и трогательные истории о платьях. Давайте насладимся ими еще раз!