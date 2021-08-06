Мода и стиль
06.08.2021, 11:38

Новая сумка IKEA вызвала ажиотаж в сети

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Lenta.ru
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Pexels
Новая сумка-шопер, которая появилась в ассортименте шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA, вызвала ажиотаж в сети. Об этом сообщает Metro.

Речь идет о сумке-трансформере под названием Dromsack, которую можно носить как на плече, так и на спине в виде рюкзака. Аксессуар изготовлен из водонепроницаемого материала, имеет отделение для ноутбука и представлен в оливковом и бежевом цветах.

«Идеальна для любителей классического стиля с правильными деталями. Здесь есть отсеки для ключей, мобильного телефона и проездного, а также место для контейнера с едой и компьютера», - гласит описание продукта.

На эстонском сайте IKEA сумка продается по цене 19,99 евро. Как утверждает издание, в британской версии онлайн-магазина товар полностью раскуплен.

Описанная сумка стала популярна в соцсетях. Так, например, пользовательница TikTok с никнеймом nicolekaaye сняла ролик о ее достоинствах. Публикация стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров.

@nicolekaaye

IKEA Tote Bag Features :) doing a dorm essentials haul soon!!💛 #ikeatotebag #totebag #ikeafinds #ikea #fypシ #travel #college

♬ markjgriggio version - ✞

В комментариях юзеры отметили, что Dromsack - самый удобный шопер в их жизни, а также порекомендовали поставить уведомления на сообщения сайта о том, что его продажи возобновлены.

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