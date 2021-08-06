Рианна заработала миллиард долларов и стала самой богатой артисткой в мире. Причем здесь косметика?
Как сообщают эксперты Forbes, основная часть состояния 33-летней Рианны — капитализация компании по производству косметики Fenty Beauty - ее 50% пакет в этом бизнесе оценивается в 1,4 млрд долларов. Еще около 270 млн долларов стоит 30% другой связанной с ней фирмы Savage x Fenty, выпускающей нижнее белье. И только оставшаяся сумма приходится на доходы от музыкальной и актерской карьеры.
Богаче Рианны в мире шоу-бизнеса — только одна женщина — это американская телеведущая Опра Уинфри, состояние которой Forbes оценивает в 2,7 млрд долларов.
Рианна основала компанию Fenty Beauty в 2017 году, для названия она использовала свою фамилию (полное имя певицы — Робин Рианна Фенти).
При создании фирмы она стала партнером транснациональной корпорации LVMH. В числе прочего LVMH принадлежат популярные торговые марки товаров класса “люкс”, такие как дизайнерская одежда Christian Dior и Louis Vuitton, шампанское Moët & Chandon, коньяк Hennessy и другие.
Революционный подход
“Многие женщины не могли купить косметику, которая подходила бы к тону их кожи, — объяснила Guardian Шеннон Койн из консалтинговой компании Bluestock Advisors. — Были только оттенки для светлой кожи, среднего тона, смуглой и темной кожи. Но мы все знаем, что реальность выглядит иначе. И [Fenty Beauty] был одним из первых брендов, который сказал: “мы хотим работать для самых разных людей”.
Впрочем, некоторые бизнес-начинания Рианны не были столь же успешными. В этом году она согласилась закрыть торговую марку своей одежды Fenty, которая просуществовала менее двух лет.
В публикации Forbes сказано, что компании Рианны работают успешнее, чем созданные некоторыми ее коллегами по шоу-бизнесу, в том числе Kylie Cosmetics американской модели Кайли Дженнер, KKW Beauty звезды телевизионных шоу Ким Кардашьян, а также Jessica Alba’s Honest Company актрисы Джессики Альбы.
По размерам состояния от Рианны отстает певица Мадонна (размеры ее богатства Forbes оценивает в 550 млн долларов), Селин Дион (455 млн) и Бейонсе (420 млн).
Рианна — одна из самых популярных исполнительниц мира, ее записи разошлись тиражом около 250 млн на разных видах носителей, однако последний сольный альбом певицы вышел еще в 2016 году.