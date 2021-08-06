Вино и спирт оказались безопаснее для сердца, чем пиво

К такому выводу пришли сотрудники Центра изучения расстройств сердечного ритма при Университете Аделаиды (Австралия), статья которых опубликована в журнале JACC: Clinical Electrophysiology.

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) — распространенный тип нарушения нормального сердечного ритма, ведущий к инсульту, инфаркту и другим проблемам с сердцем. Внезапные приступы учащенного сердцебиения и перебои в работе сердечной мышцы связаны с хаотической электрической активностью предсердий. Предыдущие исследования показали, что риск развития приступа повышается при злоупотреблении алкоголем. Однако до сих пор было неясно, происходит ли то же самое при умеренном потреблении спиртного, и как влияют на риск аритмии разные виды алкогольных напитков.

Австралийские исследователи проанализировали данные о более чем 400 тысячах пьющих британцев среднего возраста обоих полов. Ученых интересовало, сколько спиртного эти люди обычно выпивают в неделю, и какие именно напитки предпочитают. На старте исследования никто из участников от мерцательной аритмии не страдал. Примерно за 11 с половиной лет наблюдений среди участников было зарегистрировано более 21 тысячи приступов фибрилляции предсердий.

Анализ собранной информации продемонстрировал, что самый низкий риск нарушения сердечного ритма у тех, кто выпивает менее семи стандартных порций спиртного в неделю, причем это в равной мере относится и к мужчинам, и к женщинам. В своих расчетах авторы исследования исходили из предположения, что одна стандартная порция алкогольного напитка содержит 8 граммов чистого этилового спирта. Таким образом, для того чтобы не повышать риск фибрилляции предсердий, совокупная недельная доза чистого спирта не должна превышать объем в 56 граммов.