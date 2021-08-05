В коллекции кукол Барби появится разработчица вакцины

Mattel представили новую куклу — ученого Сару Гилберт. Она прославилась после того, как разработала оксфордскую вакцину против коронавируса, сообщает BBC News.

Сначала профессору Гилберт показалась идея странной, но, увидев куклу, она подумала, что это может стать вдохновением для детей.



Я хочу, чтобы моя кукла показывала детям карьеру, о которой они могут не знать, например, вакцинолог. Сара Гилберт



Новая Барби — одна из пяти кукол в коллекции профессий из области науки, технологий, инженерии и математики.

“Надеюсь, что дети, которые увидят мою Барби, поймут, насколько жизненно важна карьера в науке, чтобы помочь окружающему миру”, — добавила профессор Сара Гилберт.

Сара Гилберт разработала в 2020 году вакцину AstraZeneca, которую позже стали использовать во многих странах мира.

Компания Mattel также выпускает кукол Барби, посвященных профессиям пожарного, доктора и космонавта. Так, например, ранее уже были выпущены австралийский медик, который помог создать многоразовую одежду для медицинских работников, и бразильский исследователь в сфере биомедицины.