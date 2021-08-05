Приложение-нейросеть обнажает женщин на фотографиях. Нужно ли его запрещать?

Речь идет о сайте DeepSukebe, набирающем популярность у британцев. Сайт был запущен в прошлом году; он обещает "показать правду, скрытую под одеждой" и "исполнить мечты всех мужчин".

При этом сайт сделан именно для "обнажения" женщин - если обработать на нем фото мужчины, то на выходе у его изображения будут женские половые органы.

Владельцы сайта неизвестны. По оценке одного из аналитиков, только в июне сайт посетили около пяти миллионов раз, а среди "раздетых" им женщин (обработанными фото активно делятся в соцсетях) есть знаменитости и звездные спортсменки.

За запрет сайта высказалась Мария Миллер, член Консервативной партии и в прошлом министр культуры в правительстве Дэвида Кэмерона.

Последние шесть лет она посвятила борьбе с так называемой "порноместью", или распространением интимных фотографий и видео без согласия задействованного в них лица. Это явление так назвали, потому что чаще всего такие записи размещают, чтобы отомстить бывшим возлюбленным или супругам.

В беседе с Би-би-си Миллер сказала, что законодательство в этой области необходимо изменить - распространение снимков без согласия модели нужно признать сексуальным преступлением.

"Это отразит то, что такие снимки могут серьезно поломать человеку жизнь", - говорит она.



Запрет должен быть закреплен в общем законопроекте о безопасности в интернете, который коснется многих сторон британской онлайн-жизни. Сейчас билль обсуждается в отдельном комитете парламента.



В правозащитной организации CEASE говорят, что законодательство в области искусственных порноснимков в Британии сегодня не достаточно ясно.

"Технологии, созданные для объективации и унижения женщин, нужно запрещать, а порносайты, получающие прибыль от распространения таких снимков - обязать блокировать их загрузку", - говорит глава НКО Ванесса Морз.

Сейчас ответственность за удаление подобных снимков и видео лежит на снятых в них людях, а это просто несправедливо, говорит она.