Мессенджер WhatsApp запустил исчезающие фото и видео. Это не нравится защитникам детей

В WhatsApp говорят, что исчезающие сообщения должны помочь пользователям защитить свои данные. После одного просмотра фото или видео удаляются из чата и не сохраняются ни в одном из участвующих в переписке телефонов.

Однако правозащитники, работающие с детьми, говорят, что из-за этой новой возможности будет легче скрывать следы сексуальных преступлений против малолетних.

Сквозное шифрование, которое применяется в WhatsApp, не позволяет третьей стороне просматривать содержание сообщений в ходе их пересылки. Это могут делать только отправитель и получатель.

Однако на телефонах, которые изымает полиция во время рейдов, незаконные снимки все равно остаются, что позволяет предъявить преступникам обвинения. Теперь сделать это будет сложнее, говорят в британском Национальном обществе по предотвращению жестокости к детям.

“Из-за этого механизма одного просмотра дети, возможно, будут подвергаться еще большей опасности. Преступники получат инструмент, который поможет им избегать внимания полиции и избавляться от улик. При том, что борьбе с преступлениями против детей уже мешает сквозное шифрование в мессенджере”, — говорит сотрудник организации Элиссон Трю.

В WhatsApp об этом не говорят. Одноразовые фото в компании рекомендуют использовать, например, в примерочной, чтобы спросить друга, как на вас выглядит рубашка.

Ограничения на удаление снимков



Механизм исчезающих сообщений используется и в других популярных мессенджерах, таких как Snapchat.

WhatsApp впервые представил функцию еще в ноябре, и уже тогда к ней возникли юридические вопросы. Приложение не будет запрещать делать скриншоты исчезающих сообщений. Но у него есть ряд ограничений.

По британскому законодательству, информация, имеющая отношение к “значимым дискуссиям или решениям” должна сохраняться в записанном виде. Приложением WhatsApp пользуются многие члены правительства, как и другим похожим мессенджером, Signal.

В управлении делами правительства уже заявили, что приняты соответствующие правила с тем, чтобы все сообщения между членами кабинета сохранялись в соответствии с законом.